El anuncio del embarazo de Isa Pantoja fruto de su relación sentimental con Asraf Beno ha generado una ola de reacciones en el ámbito mediático y entre sus más allegados. Una de las más destacadas ha sido la de Irene Rosales, esposa de Kiko Rivera y cuñada, por ende, de Isa; quien ha expresado públicamente sus felicitaciones a la pareja pese a la relación distante que mantienen en la actualidad. La relación entre Isa Pantoja e Irene Rosales, cabe destacar, ha experimentado altibajos en los últimos años. En septiembre de 2022, Isa expresó su molestia por la falta de empatía de Irene en sus conflictos familiares, indicando que no mantenían contacto en ese momento.

Aunque Irene Rosales es conocida por su discreción en asuntos familiares, especialmente desde que abandonó su puesto de colaboradora en Telecinco, la natural de Gines no ha dudado en manifestar su alegría por la noticia. En declaraciones recogidas por los micrófonos de Gtres, Irene ha expresado: «Quiero darle desde aquí la enhorabuena a los dos, tanto a Isa como a Asraf. Y que disfruten muchísimo de esta etapa, que es superbonita y hay que disfrutarla muchísimo», ha comenzado diciendo. «Que venga todo muy bien. Muchísima salud y también que Isa esté lo mejor todo este tiempo», ha añadido la influencer.

Irene Rosales en Sevilla. (Foto: Gtres)

Estas palabras reflejan un gesto de cordialidad y apoyo de Irene hacia Isa y Asraf, a pesar de las complejas dinámicas familiares que han caracterizado a los Pantoja recientemente. Pues bien es cierto que la noticia del embarazo llega en un momento en que la familia ha estado en el centro de diversas polémicas. Las disputas entre Isabel Pantoja y sus hijos, así como las tensiones entre Kiko Rivera e Isa, han sido ampliamente cubiertas por la crónica social de nuestro país, especialmente tras la última entrevista de Isa Pantoja al programa ¡De Viernes!, en Telecinco, hablando del conflicto familiar que la separa de su madre, así como del proceso de su adopción, la relación con su tío Agustín, y también de los problemas con su hermano.

Kiko Rivera también ha felicitado a su hermana

Ha sido apenas unas horas antes de que Irene Rosales se haya pronunciado al respecto del anucio de embarazo de Isa Pantoja que su marido, Kiko Rivera, ha dedicado un escrito a su hermana en su perfil de Instagram, donde reúne a más de un millón de seguidores. «Una nueva vida siempre es motivo de felicitación. Aunque las cosas no estén bien, no hay motivo para no felicitarte. Enhorabuena, ojalá venga con mucha salud», reza el texto.