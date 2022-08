Después de varios meses sin dejarse ver juntos y tras varias especulaciones sobre una crisis matrimonial, ha sido Elena Tablada quien ha querido dar un paso al frente y confirmar que su historia de amor junto a Javier Ungría está viviendo un punto, pero no final. “Después de seis años y una preciosa relación, a pesar de que ninguna relación es un camino de rosas, hemos decidido dar un pare para así poder respirar y ver en qué consiste realmente la felicidad”, ha compartido en sus redes sociales, explicando que el tiempo será el que les haga valorar lo afortunados que son. “El amor y el respeto entre nosotros es profundo y latente, y creó un ser maravilloso por el cual estaremos unidos para siempre”, ha finalizado el comunicado.

Una noticia que, lejos de sorprender debido a los continuos rumores, ha supuesto un gran mazazo para la crónica social, pues Elena y Javier se habían convertido ya en uno de los tándems más aclamados del panorama nacional. Por el momento, ninguno de los dos ha querido ponerse en contacto con los medios de comunicación ni dar más detalles sobre esta decisión. Mientras la influencer ha continuado con su rutina en las redes sociales, Ungría se ha dejado ver en la capital con semblante serio. Pocas horas después de anunciar su separación, ha abandonado su domicilio en coche, saludando amablemente a la prensa que esperaba allí su aparición, pero sin querer hacer declaraciones al respecto. Una actitud que deja entrever que todavía necesitan tiempo y espacio para tratar pública y abiertamente el tema.

Por su parte, Elena ha utilizado su cuenta de Instagram como vía de escape, compartiendo una publicación donde deja claro cómo se siente y en qué punto está ahora mismo su vida y su relación. “Está bien no saber qué hacer. Está bien no terminar de adaptarse. No existe una fórmula perfecta para sobrellevar lo que sucede hoy. Cada quién está haciendo lo que puede con lo que tiene. Vamos a tenernos más paciencia”, reza el post. Tras este stories, la influencer ha compartido una emotiva fotografía junto a su pequeña, dejando claro, como ya comunicó ayer, que sus hijas son lo más importante de su vida.

Punto, pero no final

Cinco años después de poner punto y final a su relación con David Bisbal, Elena Tablada quiso darle una segunda oportunidad al amor junto a Javier Ungría, un empresario de 37 años y hermano mayor de la princesa Miriam Ungría. Dos años después de comenzar su historia de amor, la influencer quiso compartir con sus seguidores que se casaría con su “persona favorita”, poniendo así el broche de oro a su romance. Poco tiempo después, las redes sociales se convirtieron de nuevo en el escenario ideal para comunicar las buenas noticias, donde con una foto familiar, Elena anunció que estaba embarazada.

En abril de 2020, la pareja dio la bienvenida a su primera hija en común, Camila, que llegó a sus vidas para llenarlas de alegría. Ahora, con mucho amor y tierra de por medio, uno de los tándems más aclamados del panorama nacional, ha decidido pausar su relación para saber si seguir compartiendo la vida o, por el contrario, tomar caminos diferentes.