Gerard Piqué y Clara Chía reaparecen juntos tras los rumores de ruptura

Hoy, 24 de abril, los rumores de una posible ruptura entre Gerard Piqué y Clara Chía han sacudido los medios, generando especulaciones sobre el estado de su relación. Sin embargo, las primeras imágenes de la pareja, tomadas cuando ambos se encontraban en el coche a la entrada del garaje de su domicilio en Barcelona, parecen desmentir esos rumores y dan una imagen de tranquilidad y complicidad entre ellos.

La crónica social ha comenzado a hacerse eco de una posible ruptura después de que algunos detalles sobre su vida privada se hicieran públicos en el programa Vamos a ver, en Telecinco, y varias fuentes cercanas sugirieran que podría haber tensiones internas e incluso terceras personas en la pareja. Este tipo de especulaciones no son nuevas para Piqué, cuya vida personal siempre ha estado bajo el escrutinio público, pero los recientes reportes han comenzado a sugerir que algo no iba bien entre él y Clara Chía. «Aunque me hablan de terceras personas, estoy indagando los motivos, pero todavía no está claro», ha asegurado la periodista Adriana Dorronsoro en el programa antes citado.

Gerard Piqué y Clara Chía por las calles de Barcelona. (Foto: Gtres)

«Ha habido crisis. Llevan muchos meses con rumores de crisis entre ellos. De hecho, hace un mes, apareció Piqué en Miami con una chica pelirroja en una heladería. No sé si la chica será el motivo o no», ha añadido la presentadora. Sin embargo, las imágenes tomadas en la entrada de su hogar han puesto un freno a las versiones de crisis, ya que los dos aparecen juntos en el coche, visiblemente tranquilos y sin signos de malestar. En las imágenes a las que ha tenido acceso este medio, se puede ver a Gerard Piqué al volante y a Clara Chía en el asiento del copiloto. A pesar de la intensa presión mediática y las especulaciones sobre su relación, la pareja parece estar ajena a los rumores. De hecho, tanto el ex futbolista como la joven empresaria muestran una actitud relajada, sin signos de incomodidad o tensión en su comportamiento. Esta escena ha sido interpretada como una señal de que, por el momento, no hay motivo para preocuparse sobre su relación.

Aunque la pareja no ha emitido ningún comentario oficial sobre los rumores que circulan, sus gestos y la forma en que se comportan ante las cámaras hablan por sí mismos. A pesar de que no se les ve interactuar de manera excesiva, su presencia conjunta y tranquila refuerza la idea de que la relación sigue siendo sólida.

Gerard Piqué y Clara Chía se conocieron en 2021, si bien no fue hasta poco después de que se conociera la separación del futbolista con la cantante Shakira, que su relación se hizo pública, generando gran atención mediática debido a la notoriedad de ambos. Entonces Clara trabajaba como estudiante y empleada en la empresa Kosmos, fundada por Piqué. Aunque en un principio ambos se intentaron mantener discretos, la pareja fue fotografiada por primera vez en agosto de 2022 en la boda de un amigo en común en la Costa Brava. Días después, ya sin restricciones para mostrar su cariño, fueron captados en un concierto de Dani Martín en Barcelona. Allí, no escatimaron en muestras de afecto, compartiendo besos y caricias, disfrutando abiertamente de su relación sin preocuparse por los comentarios externos.