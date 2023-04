Georgina Rodríguez hace subir la temperatura con un atrevido posado ajeno a los rumores de crisis

En medio de los rumores sobre una supuesta crisis con Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez sigue inmersa en su trayectoria profesional, o eso mismo ha demostrado en la última ocasión. Y es que, lejos de meterse en polémicas, la influencer ha querido seguir dando rienda suelta a su faceta como influencer a golpe de posado atrevido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

Haciendo uso de su cuenta de Instagram, la de Jaca ha compartido un carrusel de imágenes con rulos, sin camiseta y unas botas denim que han resultado ser toda una tendencia. Y es que, en plena sesión de fotos con motivo de su colaboración con la firma de ropa deportiva Alo Yoga, Georgina no ha querido dejar pasar la oportunidad de tomar con su teléfono móvil unas instantáneas que posteriormente serían publicadas en sus redes sociales, recopilando millones de «me gusta» en cuestión de minutos, además de comentarios de algunos de los rostros más conocidos del país como el de Teresa Andrés Gonzalvo.

De esta manera, la hispano argentina ha reaparecido en sus redes sociales después de haber permanecido una semana en un discreto segundo plano y sin pronunciarse sobre las polémicas que indican que su noviazgo con el astro portugués no estaría atravesando su mejor momento. Una información que desvelaba LOOK en exclusiva, indicando que «Cristiano está harto de la actitud egocéntrica de su novia» por haber lastrado su imagen con la segunda temporada de Soy Georgina por «frívola», «gratuita», «forzada y alejada de cualquier realidad». Y es que, la actitud presumida de la creadora de contenido durante esta última entrega audiovisual podría no haber gustado en absoluto a su novio, que durante toda su trayectoria profesional ha intentado alejarse de la imagen de superficialidad con la que contaba en un primer momento para acogerse a un perfil más familiar y humano que nada tiene que ver con el de la serie de su compañera de vida.

Por si fuera poco, a este malestar amoroso también se sumaría la complicada situación futbolística por la que está pasando el deportista, además de familiar. Dos ámbitos en los que Georgina no estaría colaborando mucho y así lo aseguraban en el programa de la cadena CMTV, Noite das Estrelas: «Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Y lo peor de todo es que se cree que está a la altura (en fama y en dinero) de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada», concluían. Sin embargo, habrá que esperar para saber si, finalmente, esta crisis es cierta y alguno de los dos protagonistas quieren pronunciarse al respecto para separar sus caminos o unirlos más si cabe.