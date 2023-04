Hoy en día, Georgina Rodríguez es la pareja de Cristiano Ronaldo además de la mujer española más seguida del mundo en Instagram (suma más de 48 millones de seguidores). Pero no siempre fue así. Antes de que el astro del balón llegase a su vida, a comienzos del 2017, la modelo era una chica anónima a la que le gustaban las firmas de lujo pero que llevaba la misma vida que cualquier veinteañera emancipada en Madrid. Entre sus pasiones estaban viajar por lo largo y ancho del mundo o tener la gran colección de bolsos de primeras marcas que desde años atesora.

Cuando el ex jugador del Real Madrid conoció a Georgina ella trabaja en la tienda de Gucci en Madrid, en la milla de oro capitalina. Antes había sido dependienta de Prada y su camino en el mundo de lo exclusivo no había hecho más que comenzar. Nunca sospechó que ante sus ojos se había presentado el hombre que le iba a poner la vida patas arriba en todos los sentidos. De 0 a 100 en un abrir y cerrar de ojos.

El ex novio de Georgina del que nunca nadie ha hablado

Echar un vistazo al currículo sentimental de Georgina Rodríguez es algo que se ha hecho habitualmente. En él figuran hombres de la talla de Miguel Ángel Silvestre, Alberto Santana, conocido por haber sido tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa y haber tenido allí una relación con Melyssa Pinto, ex concursante de La Isla de las Tentaciones, o Javi, otro tentador del conocido espacio de Telecinco.

Todos ellos han mantenido escarceos esporádicos con ella, pero de quien nunca nadie ha hablado es de otra persona que sí que mantuvo un noviazgo sólido con Georgina casi hasta el momento en el que Ronaldo apareció en su vida Se trata de un hombre que prefiere mantener en secreto su identidad. Nunca ha dado una declaración a un medio ni ha buscado sacar tajada de haber compartido su vida con una persona tan popular actualmente como la oscense.

Look ha podido averiguar por parte de una fuente de toda solvencia algunas cosas nunca antes contadas sobre este varón que conquistó a Gio. El susodicho residía la mayor parte del tiempo en Londres y a nivel económico le iban muy bien las cosas. Casualidad o no, en aquel momento, los viajes de Gio a Inglaterra eran habituales. Durante un momento de su vida fue el gran apoyo de Georgina Rodríguez en el sentido más amplio de la palabra. Una anécdota que nos cuentan es que le facilitaba 2.000 euros en efectivo cada mes para que los destinara a sus gastos personales. Una cantidad que ella misma custodiaba en la taquilla de su trabajo.

Otro dato muy llamativo es que fue quien pagó el billete de avión a Argentina, tanto a Georgina como a su hermana Ivana, cuando murió su padre. Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón fallecía en enero de 2019, a los 70 años, víctima de las secuelas de un infarto cerebral que había sufrido dos años y medio antes. Y resulta cuando menos sorprendente ya que por aquella época su romance con Cristiano estaba consolidado, por lo que es fácil pensar que pudiera ser él quien lo pagase. No fue así, algo que denota la importancia de este chico en el pasado de Georgina Rodríguez.

Así le cambió la vida

En una entrevista de hace varios años, la propia novia de Cristiano dio algunas pinceladas de cómo transcurrió su experiencia hasta ser famosa: «Dejé de bailar a los 17 años. Me fui de Jaca a buscarme la vida porque no quería vivir en un pueblecito pequeño donde no hay mucho que hacer. Siempre he sido muy echada para adelante y no tenía miedo. Tenía muy claro lo que quería hacer. Pensé en estudiar una carrera, pero sabía que antes tenía que ponerme a trabajar si quería venirme a Madrid».

«Como tenía claro que si me quedaba en Jaca no iba a ahorrar nada, trabajé de camarera en un pueblo pequeño de Huesca en el que no había casi nadie, donde alquilé un piso y compartí habitaciones con unos profesores interinos. Cuando tuve el suficiente, me vine a Madrid. Llegué sola con 19 años y me puse un escudo, pero es verdad que me entró un poco de miedo al principio». El resto de su historia es de dominio público.

La intrahistoria que Look adelantó

En otro orden de cosas, quien sí que buscó fama fue Pablo Bone, el tiktoker que dijo haber compartido trabajo en Gucci con Georgina y que la criticó duramente. Una historia completamente inventada y que en Look desbaratamos en exclusiva, incluso unas horas antes de que la propia modelo española lo desmintiera.

Este digital pudo hablar con hasta dos personas que vivieron en primera persona toda la etapa de Georgina Rodríguez en la tienda, compartiendo tiempo y espacio con la española desde su primer hasta el último día. Y lo que nos dejaron claro es que Pablo Bone nunca trabajó en la boutique que la firma de lujo italiana tiene en la calle Serrano de Madrid.