Ana Guerra sobre sus planes de boda: «Me imagino el resto de mi vida con Víctor»

Ana Guerra acudía anoche a la presentación de la nueva canción de David Bisbal y, de una manera inesperada, dio alguna que otra pincelada sobre su vida personal ante las cámaras. Comenzó a reconocer que compaginar su faceta profesional con la más privada le resulta cada vez más difícil, aunque el hecho de que su pareja, Víctor Elías, se dedique al mismo mundo que ella, le facilita, en cierta manera, este aspecto, aunque no deja de ser complicado que sus agendas laborales no se solapen. «Estoy muy enamorada y al final es muy complicado porque tenemos mucho trabajo. Yo, por ejemplo, lanzo single esta noche y él está fuera», decía.

No obstante, la ex concursante de Operación Triunfo reconocía que el hecho de que hubieran trabajado juntos antes de formalizarse como una pareja sentimental les ayudó mucho a la hora de poder encauzar por el mejor de los caminos su romance. Fue el 14 de febrero cuando el músico madrileño de 31 años y la cantante canaria anunciaron a los cuatro vientos su relación sentimental y, desde entonces, se muestran enamorados día a día a través de sus redes sociales.

Sus propias palabras confirman la ilusión que siente al lado de su pareja. Una ilusión que le ha llevado a plantearse planes de boda de cara al futuro. «Nos queremos casar. Yo lo tengo muy pensado. A mí es que un bodorrio me encanta», expresaba. Sus palabras hacían saltar las alarmas sobre si estaría prometida ya o no con el protagonista de Los Serrano, pero era la propia Ana la que aseguraba que todavía no había habido ninguna pedida de mano. Como prueba, enseñaba sus manos, en las cuales no figuraba ningún tipo de anillo de compromiso.

Sin entrar en mayor detalles, señaló que no tienen claro cuál sería la fecha del enlace ni el lugar, ya que estarían decidiéndose entre Madrid o Canarias, las ciudades natales de ambos. En el caso de que ocasione un problema el traslado de cualquiera de las familias, entre risas reconocía que si no harían dos bodas. Independientemente de los detalles que configuren la celebración, lo que Ana tiene claro es que «se imagina el resto de su vida al lado de Víctor». De hecho, piensa en el momento en el que se de el «sí, quiero» y reconoce que es algo que le apetece muchísimo.

Ana Guerra en la presentación del nuevo single de David Bisbal en Madrid/ Gtres

Estas declaraciones de amor llegan tan solo unos meses después de que Ana Guerra concediera una entrevista a Divinity donde prefería no hablar sobre lo que le deparaba el futuro: «Hay que vivir el presente», sentenciaba con una sonrisa. Por ese momento, prefería centrar sus entrevistas en su carrera profesional y sus proyectos musicales. Una actitud que con el paso de los meses ha ido modificando en la esfera pública, hablando sin tapujos de su pareja y de la historia de amor que está viviendo junto a Víctor Elías.