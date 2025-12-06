El plan familiar de Nacho Aragón y Bea Gimeno para exprimir al máximo la Navidad

Bea Gimeno y Nacho Aragón han hecho un alto en el camino en sus ajetreadas agendas como creadores de contenido de éxito y empresarios. La pareja, que contrajo matrimonio en septiembre de 2024 en Mallorca, ha aprovechado el inicio de la temporada de esquí y se ha desplazado hasta Baqueira Beret a practicar uno de sus deportes favoritos. Un paradisiaco enclave que Gimeno ha descrito como «especial» para ella. En el viaje no han estado solos, ya que, tal y como han compartido en redes sociales, han gozado de la compañía de su primer hijo, de su mascota y de algunos otros miembros de la familia como Macarena e Ichi Aragón, hermanas de Nacho. Junto a ellos han admirado los paisajes de su alrededor, han disfrutado de la gastronomía que ofrece el enclave, de la oferta de ocio y del buen estado de la nieve en las pistas.

Aunque han estado bien rodeados, han encontrado huecos de desconexión en los que han aprovechado para pasar tiempo de calidad en pareja. «Felices con nuestro día de date —cita—», ha escrito ella en una fotografía que ha colgado en formato historia temporal en su Instagram —una red en la que atesora más de 199.000 seguidores—. Gracias a esta imagen hemos podido ver sus looks invernales. Ambos de oscuro, han sucumbido a uno de los colores tendencia de la temporada: el marrón chocolate. Una tonalidad que han lucido tanto en los pantalones como en el anorak. Al finalizar esta excursión, la propia Bea ha descrito la experiencia como «de 10».

Nacho Aragón y Bea Gimeno en Baqueira. (Foto: Instagram)

Así es Baqueira Beret

Las pistas del Valle de Arán, en el Pirineo catalán, además de por su oferta deportiva, también tienen un fuerte atractivo por el apresquí que organizan al finalizar la jornada. Aun entre la nieve y ataviados con la ropa de faena, muchos esquiadores disfrutan de sesiones de música en directo que se organizan en las diferentes zonas de descanso. Un formato que se lleva a cabo también en otras estaciones como Cerler, Candanchú y Formigal-Panticosa —con el mítico Marchica en esta última—, situadas en Huesca; o Sierra Nevada, en Granada.

Nacho Aragón y Bea Gimeno en Baqueira. (Foto: Instagram)

Dentro del recinto de Baqueira, los asistentes cuentan con todo tipo de servicios a su alcance, que van desde los alojamientos hasta el alquiler de material para deslizarse por las pistas sin necesidad de llevar lo propio. Este año 2025, el resort ha inaugurado su edición número 61 con muy buenas noticias que auguran una buena temporada: «La meteorología favorable y el trabajo de los servicios de pistas permitirán a Baqueira Beret abrir tres áreas de la estación, lo que se traduce en más de 80 pistas operativas y 34 de los 36 remontes con espesores fresados de entre 30 y 70 cm», reza la página web.

Nacho Aragón en Baqueira. (Foto: Instagram)

De cara al puente que acaba de comenzar con este sábado festivo por el Día de la Constitución, las condiciones mejoran y la organización tiene «previsto abrir 105 kilómetros de trazados, lo que supondría tener operativas más de 80 pistas repartidas por las tres principales áreas del dominio esquiable». Unos datos esperanzadores para los empresarios que forman parte de uno de los enclaves más emblemáticos del deporte de invierno de nuestro país.