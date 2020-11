Pilar Rubio ya ha dado la bienvenida a la Navidad y lo ha hecho vestida de manera impecable, con un traje chaqueta con solapas XL y jugando con la tendencia ‘black & white’. Karl Lagerfeld era el autor de esta prenda tan ‘trendy’. La colaboradora de ‘El Hormiguero’ se ha convertido en imagen de la nueva campaña de Amazon para estas entrañables fechas que se aproximan. Unas semanas que serán muy diferentes a las de otros años anteriores debido a las restricciones por la pandemia pero que no mermarán el espíritu que genera en las casas.

La mujer de Sergio Ramos es una mujer de hoy en día, feliz en su papel de madre y además una trabajadora incansable. Por eso apuesta por todo lo que le facilite su día a día y el de sus hijos. Eso sí, no niega que por momentos se siente un tanto desbordada con cuatro hijos, sobre todo porque Máximo Adriano tan solo tiene dos meses.

Aunque la situación sea diferente esta Navidad, Pilar Rubio tiene la ilusión intacta y desvela que la vive intensamente gracias a sus hijos. ¿Cuál es su actividad favorita? «La mía es montar el árbol y ellos con mucha ilusión al principio vienen conmigo y empiezan, pero luego a los 15 minutos me abandonan y me quedo sola montándolo. Pero se implican mucho más en el momento ritual para dejarles la comida y la bebida a los camellos de los Reyes Magos. Eso es “Mamá, apaga la chimenea por si entran por aquí” o imagínate que vienen por la ventana, “Déjales la ventana un poquito abierta”, y vamos a prepararles los platitos con sus dulces y la leche. Y eso se lo toman a rajatabla, me imagino que porque pensarán ‘uy si no nos portamos bien con los reyes no nos van a dejar los regalos’ y ahí le ponen más ganas», nos cuenta.

La presentadora sorprende al confesar los 3 regalos que les pediría a los Reyes Magos. Y sí, no falta la salud: «Pues no sé si pueden traerme lo que quiero, porque es complicado. Les pediría tiempo, salud y a veces paciencia para aguantar ciertos momentos. Pero especialmente tiempo porque, durante estos meses, nos hemos dado cuenta de lo importante que es pasar tiempo con nuestros seres queridos y poder abrazarlos todo lo que no hemos podido en otros momentos».

Habla Pilar Rubio de «tiempo» porque a veces es lo que más echa en falta con cuatro niños pequeños. Es por ello que no se plantea tener una niña: «Hay veces que estoy un poco desbordada, tengo que hacerme con la situación, porque Máximo Adriano solo tiene dos meses. Así que cuando me vea un poco más fuerte igual te digo que sí, pero…no, es broma».