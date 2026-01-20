Pierce Brosnan se encuentra inmerso en el rodaje de la serie Mobland en España. La conocida estrella de Hollywood, que siente devoción por España, ha aprovechado su estancia en Palma de Mallorca para degustar uno de los restaurantes más conocidos de la isla: el Born 8. El protagonista de Mamma Mia ha aparecido en las redes sociales del local, que han desvelado qué comió el marido de Keely Shaye Smith y el llamativo cóctel que bebió.

La cena de cine de Pierce Brosnan en Mallorca

Ha sido el Born 8, el restaurante de Mallorca ubicado en el Paseo del Born, el que ha compartido la visita del actor a su local. «Un auténtico placer recibir en Born 8 a Pierce Brosnan. Durante su visita, eligió nuestro cocktail The Great Lebowski. ¡Muchas gracias por la visita!», han escrito junto a una imagen del intérprete junto a un trabajador. Una bebida que es todo un guiño a la película estadounidense El gran Lebowski, dirigida por los hermanos Coen y protagonizada por Jeff Bridges. Este restaurante tiene una amplia carta de variados y exclusivos cocktails, además de un servicio de desayunos, comidas y cenas.

La ruta gastronómica del actor en Palma

En su tiempo libre y después de las jornadas de rodaje junto a Helen Mirren, su compañera de reparto, aprovechan para visitar cada paisaje que ofrece la isla, así como para conocer los locales de moda de Mallorca, como el restaurante La Posada de Valledemossa -ubicado en el Palacio del Rey Sancho, que cuenta con una impresionantes vistas a la Sierra de Tramontana-. Al igual que el mencionado local, desde su cuenta en redes también han querido presumir de la visita del actor junto al resto del reparto y uno de sus vástagos. «Una visita muy especial a La Posada: Pierce Brosnan con nuestro equipo», escribieron.

Fue el propietario del local, Temel Baklan, el que desveló que la estrella de Hollywood había sido de lo más amable con todo el personal y, además, contó cuáles fueron los platos de su amplia carta que el actor probó. Según contó el director de La Posada de Valledemossa, Brosnan pidió croquetas, pimientos del padrón, croquetas, gambas, albóndigas y pa amb oli. Unas propuestas que ponen de manifiesto que el actor no quiere regresar a Estados Unidos sin antes probar la comida típica local. Además, según contaron desde el restaurante, pidió un vino blanco de origen mallorquín de Bodegas Ángel de Binissalem y, de postre, una crema catalana.

Sin embargo, no todo ha sido una ruta gastronómica para el intérprete, sino que también ha tenido tiempo para visitar los lugares más emblemáticos de la isla, como la Catedral. Una visita en la que estuvo acompañado por el canónigo Pere Oliver, quien le explicó todo acerca de la historia y el arte del edificio religioso.