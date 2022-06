El nombre de Penélope Cruz no solo suena con fuerza en el panorama nacional, sino que, gracias a su talento y trabajo durante más de treinta años en el séptimo arte, ha logrado atravesar fronteras y sí, también triunfar por todo lo alto y postularse como una de las actrices más perseguidas de la industria del cine. Sin ir más lejos, este mismo año ha hecho historia junto a su pareja, Javier Bardem, con quien ha estado nominada a los premios Oscar 2022, ella por Madres paralelas de Pedro Almodóvar y él por Ser los Ricardo, de Aaron Sorkin. Sin embargo, pese a ser un tándem perfecto no lograron alzarse con la estatuilla, aunque el hecho de que sus nombres figurasen entre los nominados fue un éxito absoluto para ellos

Desde que Penélope dio el salto al mundo de la interpretación con su primera película, El laberinto griego, en 1991, la actriz no ha parado de añadir más títulos a su extensa carrera profesional como Jamón, jamón del director Bigas Luna, Carne trémula, Todo sobre mi madre, Espíritu salvaje, Volver, Los brazos rotos, Los amantes pasajeros, entre otras ficciones. Su gran popularidad, ha provocado que cada vez que ha hecho una aparición pública, la intérprete se haya convertido en el foco de todas las miradas, pues con el paso del tiempo no solo su talento la postula como una de las actrices del momento, sino que también es un icono de estilo y musa de la casa Chanel, de quien luce la mayoría de sus diseños. Sin embargo, aunque brille con luz propia, en lo que respecta a su vida personal, siempre se ha mostrado hermética, pero ese aspecto ha ido cambiando y Look conoce las claves de este cambio de estrategia.

Cristina Benito, periodista especializada en cine ha hablado con este digital y ha revelado los motivos por los cuales Penélope Cruz ha creado una nueva imagen pública con la que se muestra mucho más cercana y relajada que antes con los medios de comunicación. Esto se debe a un nuevo cambio en su equipo de representación.

Penélope continúa en la misma agencia, Kuranda, junto a su representante de toda la vida, Katrina Bayonas, pero ha ampliado el personal. “Lo que ha hecho ha sido separar por un lado las personas que le lleven todo el tema de sus contrataciones como actriz y ella a parte contrató a un jefe de prensa”, ha explicado la experta.

“Penélope Cruz no lee las críticas, ni positivas ni negativas de su carrera para que no le afecten. Ella siempre había dejado en un segundo plano la imagen que había proyectado. Siempre ha intentado hacer todo de la mejor manera posible, siendo natural como es ella, pero se ha despreocupado del efecto que podía provocar”, ha asegurado Cristina Benito. “Ella siempre ha tenido muchísimo cuidado a la hora de hablar de su vida privada. Entonces ella vio que no era el camino que quería seguir tomando. No es que no le importara, pero siempre se ha enfocado en lo que es su carrera como actriz y llegó un momento en el que se dio cuenta de que no solo eso era importante porque la imagen pública también cuenta”, ha indicado Benito.

“Ella en 2013 decidió contratar a Javier Giner, que es un periodista y experto cinematográfico. Estuvo cuatro años trabajando con la productora de El Deseo de Pedro Almodóvar. Estuvo como jefe de prensa y, entonces como Penélope ha trabajado con Almodóvar, también lo ha hecho con Giner, que lleva a varios famosos y tiene muy buena imagen con la prensa. De esta manera, Penélope sigue con Katrina con su trayectoria profesional, que es como una segunda madre para ella, pero aparte contrata a Javier como jefe de prensa. A partir de este cambio da pasitos cortos, pero muy importantes de cara a su imagen y comienza a conceder más entrevistas. Por ejemplo, Pablo Motos comentó una vez que él intentó que Cruz fuera a su programa El Hormiguero, era imposible. Una vez llegó Giner a la vida de Penélope Cruz decidió asistir al formato. No se sabe si Javier tuvo algo que ver, pero es cierto que desde que está con él, ella da más entrevistas y es más cercana”, ha finalizado Cristina Benito, experta en cine.

Esto ha ocurrido de esta manera para así tener una mayor cercanía y, pese a que no revela muchos detalles de su vida privada, se ha podido ver un notable cambio en la actriz, ya que cuando se enfrenta a la prensa ya habla con total naturalidad de su entorno familiar, entre otras cosas. Prueba de ello fue cuando conoció que estaba nominada de nuevo a los premiso Oscar. La hermana de Mónica Cruz no se lo podía creer. Durante una entrevista con Carlos del Amor en el Telediario, la actriz explicaba cómo se sentía, incluso llegó a emocionarse al hablar de sus hijos, fruto de su relación con Javier Bardem. «Cuando han dicho mi nombre también, es que yo me he caído al suelo. Luego ha venido mi madre, mi hermana… No sé, yo las últimas dos horas me las he pasado llorando», contaba. «La misión más importante de mi vida, que es el día a día como madre, disfrutar de eso y hacerlo bien… o intentarlo. Esa es la mejor escuela de la vida», añadía sobre su maternidad muy emocionada. No es un hecho puntual, es una realidad. Pénelope Cruz ha cambiado. En su reaparición en los pasados premios Goya, fue recibida con un aplauso. Gesto con el que la intérprete de Vicky Cristina Barcelona se emocionó.