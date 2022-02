Penélope Cruz desvela cómo conoció a Antonio Banderas

Penélope Cruz y Antonio Banderas han estrenado en Madrid el último filme en el que participan juntos, Competencia oficial. Por la mañana, ambos actores acudían a la rueda de prensa que se ha celebrado en la capital y daban muestras de la buena relación que mantienen. Y es que la amistad entre Cruz y Banderas se remonta varias décadas atrás, en concreto, treinta años.

Durante la presentación de la película de Gastón Duprat y Mariano Cohn, Cruz ha atendido amablemente a los medios y se ha mostrado muy feliz de que poco a poco las cosas vuelvan en cierta manera a la ‘antigua normalidad’. El estreno se ha celebrado manteniendo las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades, pero el elenco ha podido sentir el calor y el cariño de los fans, que se han acercado hasta la Gran Vía de la capital para poder ver a sus actores preferidos.

“No estoy nerviosa, estoy feliz de que cada vez más se pueda celebrar un estreno que se parece a cómo eran antes”, ha dicho la intérprete, que para esta ocasión ha optado por un favorecedor vestido en blanco y negro con un original estampado de su firma de cabecera, Chanel. “Es muy emocionante ver a toda la gente ahí gritando. La energía que hay aquí esta noche es muy bonita”, ha declarado.

La actriz ha revelado que el equipo tuvo bastantes problemas para terminar la película: “la verdad es que estamos muy orgullosos de ella, pero nos costó sacarla adelante porque empezamos y después tuvimos que parar seis meses. Cuando retomamos, la sensación era de agradecimiento de poder estar ahí sanos, poder trabajar. La verdad es que el resultado, creo que es una gran película, pero para nosotros es especial porque no fue un proceso normal”, ha recalcado.

Penélope ha comentado con los medios cómo ha sido volver a coincidir con Antonio Banderas, con quien mantiene una excelente relación, pero lo cierto es que no han trabajado mucho juntos: “con Antonio yo había trabajado muy poco, un cameo en una película de Pedro y luego Dolor y gloria, pero no teníamos ninguna escena juntos. A nosotros también nos parece raro que nunca nos juntaran. Trabajamos muy a gusto juntos”.

La de Alcobendas ha revelado una anécdota común entre ella y el malagueño, en concreto, los detalles de cómo se conocieron: “nos conocemos desde hace treinta años, porque éramos vecinos en Nueva York”, ha dicho. “La sensación trabajando ha sido como si hubiéramos hecho veinte películas juntos antes, pero la verdad es que no, y es raro”, ha comentado.

A tenor del nombre del filme, Competencia oficial, Penélope ha explicado que no tiene ‘competencia’ con Banderas: “no, no, competencia tiene que haber la justa, de un entorno sano y desde luego aquí con mis compañeros ningún problema, todo lo contrario”, ha comentado.

En apenas unas semanas se celebra la gala de los Oscar. Este año están nominados tanto Penélope Cruz como Javier Bardem: “es bonito, para mí precioso poder estar ahí, no espero nada”. La actriz ha matizado que de momento no ha pensado si le dedicaría el premio a Bardem: “no puedo pensar en eso porque no espero ir a ganar, es muy difícil. Ya estoy feliz por estar nominada junto a él, nos parece totalmente surrealista la situación y lo que hay que hacer es disfrutarla”, ha recalcado.

Aunque aún queda tiempo para la ceremonia, la actriz ha dicho que ya tiene elegido el vestido para esa noche tan especial, aunque ha preferido no dar detalles: “eso no lo puedo decir”, ha comentado. Eso sí, es probable que sea de Chanel.