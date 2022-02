Premios Goya y Premios Oscar 2022: El doble duelo entre Penélope Cruz y Javier Bardem

La XXXVI edición de los Premios Goya ya ha iniciado su cuenta atrás. Será el próximo 12 de febrero cuando la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas entregue sus estatuillas anuales durante una gala que, en esta ocasión, se celebrará en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia. Allí se darán cita los rostros más conocidos del séptimo arte con el ánimo de disfrutar de la gran fiesta del cine español que, como en cada edición, premiará los trabajos más destacados del último año.

Son muchas las películas, los cineastas y los intérpretes que disputarán por alzarse con el preciado y reconocido galardón, pero lo cierto es que Madres Paralelas y El buen patrón son las cintas más nominadas de esta edición. Como si de una coincidencia se tratara, estos filmes supondrán el duelo definitivo del matrimonio más destacado del panorama cinematográfico, aquel que conforman Penélope Cruz y Javier Bardem. La primera está protagonizada por la madrileña, mientras que la segunda la lidera el intérprete canario. Una lucha de intereses profesionales hará que dejen de ser un equipo para volverse contrincantes.

Ambas producciones competirán en diferentes categorías, al igual que sus protagonistas, quienes pasarán de aliados a rivales en una noche mágica que ya está dando mucho de qué hablar. En esta ocasión, de nada vale el amor, la complicidad o incluso la estabilidad de la pareja, ya que será el exhaustivo análisis que los miembros del jurado hagan de sus respectivos trabajos lo que determine cuál de los dos filmes incluirá el icónico premio a su lista de reconocimientos.

Puede que uno, puede que otro, o puede que ninguno, pero los dos no pueden festejar la victoria a la hora de elegir cuál es la mejor película, cuál ostenta una mejor dirección, cuál tiene mejor sonido, o cuál cuenta con la mejor actriz de reparto, con la mejor dirección de fotografía o con la mejor dirección artística, ya que tanto la cinta de Pedro Almodóvar como la de Fernando León de Aranoa comparten nominación en todas estas categorías.

Penélope y Bardem se enfrentarán por el bien de sus directores y compañeros de reparto, pero lo cierto es que a la hora de determinar quién se lleva el Goya a mejor actor y actriz protagonista, ambos buscan que suenen sus nombres. Se prevé que aúnen fuerzas y celebren un premio que todavía pueden ganar los dos, pero la rivalidad volverá a aparecer a la hora de determinar qué película se lleva el preciado galardón en las categorías en las que coinciden ambas películas.

Algo parecido ocurre con los Oscar 2022, donde la pareja competirá por el premio a Mejor Actor y Mejor Actriz. Fue la pasada tarde del martes cuando Tracee Ellis Ross y Leslie Jordan afrontaron la tradicional lectura de nominados a un certamen que este año celebra su 94ª edición. Será el próximo 27 de marzo cuando la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood entreguen el denominado “trofeo dorado” a sus 23 categorías, una cita en la que también se prevé que Penélope y Javier acaparen toda la atención. Además de a los Goya, sus trabajos también los llevarán a formar parte de una gala que, en esta ocasión, se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles, aunque entre uno y otro evento se aprecia una pequeña diferencia. Penélope acudirá a ambas galas por su trabajo en Madres Paralelas, mientras que en los Oscar su marido ha sido elogiado por el papel que interpreta en la película Ser los Ricardo.

Parecen dos acontecimientos históricos, pero no lo son. Estamos acostumbrados a ver al matrimonio celebrar sus respectivos triunfos y son pocas las veces en las que nos dejan ver una confrontación profesional como la que estamos a punto de presenciar. Sin embargo, esta no es la primera vez que el matrimonio se bate en duelo, ni que coincide en una gran fiesta de la industria cinematográfica en calidad de nominados. Si bien, quizá esta sea una de las pocas en las que sus películas compiten en tantas categorías, pero lo cierto es que en anteriores ocasiones ambos han sido nominados al mismo tiempo, aunque sin tener que llegar a pugnar. Sus trabajos los han llevado a coincidir en la gala de los Óscar del año 2007, donde Bardem fue premiado con el Oscar a mejor actor de reparto por No country for old men, mientras que Penélope se tuvo que conformar con su nominación a mejor actriz por Volver. También en los Premios Bafta de 2007, donde ninguno logró hacerse con el preciado premio, o en la edición celebrada en 2009 de los Globos de Oro, donde ambos no llegaron más allá de la nominación.

Un hecho insólito vivieron hace apenas un año durante la entrega de los Premios Hoy Magazine, ya que Javier fue el ganador del galardón otorgado a la mejor interpretación masculina por El buen patrón y Penélope a la femenina por su trabajo en Madres Paralelas. Si hablamos de los Premios Goya cabe destacar que, a día de hoy, el hijo de Pilar Bardem cuenta con cinco estatuillas, mientras que la de Alcobendas tan solo ha conseguido reunir tres. No obstante, es una situación que quizá se pueda equiparar el próximo sábado si es que Penélope consigue desterrar al gran amor de su vida. Por el contrario, al referirnos a los Oscar tanto para la musa de Pedro Almodóvar como para su esposo esta es su cuarta nominación, aunque solo fue una la ocasión en la que consiguieron ganarlo. Penélope lo hizo en 2009 con Vicky Cristina Barcelona y Javier tan solo un año antes con No es país para viejos.

Hace cinco años que la pareja no coincide en una gala de los Goya y doce que no lo hace en los Oscar, al menos en calidad de nominados. De ahí, la importancia que ha cobrado saber que existe la posibilidad de que ambos acudan a las ediciones que están a punto de celebrarse. Su asistencia no está confirmada, pero lo cierto es que ya se les contempla como los grandes protagonistas de las exclusivas y emblemáticas alfombras rojas y más aun teniendo en cuenta que no se les pudo ver juntos en la gala de los Premios Feroz, a pesar de que ambos estaban nominados.

Muchos pensaban que esa noche iba a suponer la reaparición conjunta del querido y admirado matrimonio, pero un pacto realizado entre ellos con anterioridad y desvelado por Bardem durante esa misma noche hizo que el deseo de muchos se viese truncado. Penélope no pudo pisar la alfombra roja de la considerada antesala de los Goya celebrada en Zaragoza al ser ella la encargada de quedarse en casa con los niños. Así lo hizo saber su marido durante su comparecencia ante los medios de comunicación: “Penélope no ha podido venir porque hemos decidido que uno no viniese para quedarse en casa”, aseguró. Existe la posibilidad de que en las próximas citas se cambien las tornas o, incluso de que releguen en otra persona para que esta cuide de los pequeños. Por el momento, solo queda esperar, pero son muchos los que confían en que el matrimonio vuelva a protagonizar los que tal vez sean dos de los posados más esperados hasta la fecha.