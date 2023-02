Pasaban las cuatro de la tarde de esta sábado cuando Fani Carbajo (38), conocida por su participación en la primera edición de La isla de las tentaciones, irrumpía el plató de Fiesta para narrar la brutal agresión que en la noche del pasado viernes, había tenido lugar en una conocida sala de la capital madrileña entre Jacobo Ostos (39) y el colaborador de Mediaset, Miguel Frigenti (36). Según desvelaba Carbajo, Ostos «presuntamente, le pegó un puñetazo sin venir a cuento a Miguel Frigenti delante de todo el mundo», comenzaba diciendo. «Miguel está con dolores de cabeza y con molestias. Esta mañana ha estado en el hospital y, por lo visto, tiene la cara un poco hinchada», añadió.

Unas palabras que, casi de inmediato, corroboraban los tertulianos del programa que conduce Emma García. «Jacobo llegó, vio a Miguel, se quitó el reloj, se lo guardó y yo en ese momento no me di cuenta de lo que podía pasar. Sin mediar palabra le dio un puñetazo que lo tiro al sofá y el otro no se pudo ni defender. Se quedó inconsciente durante algunos minutos. Va a interponer una denuncia contra Jacobo Ostos. Le están escribiendo el parte de lesiones», expresaron.

Sin embargo, Alejandra Rubio, que pudo hablar con el hijo del diestro, explicó que sí había habido un detonante en la discusión: «Me dice una frase que me ha sorprendido mucho: quédate con esta frase, seguro que a él [Miguel Frigenti] no se le olvidará, dice, a los muertos hay que respetarlos», detalló.

La versión de Jacobo Ostos

Casi al término del programa Jacobo Ostos intervino por teléfono para explicar lo sucedido. «Le di una bofetada bien dada que se la merece desde hace tiempo», aseguró. «El 8 de enero de 2022 fallece mi padre en Colombia. Dos días después, tengo que soportar que esta persona hable pestes de mi padre, sin mostrar respeto ninguno. Ayer tuvo la suerte de estar cerca de donde estaba yo. Le di una bofetada con la mano abierta ejemplarizante. Le dije: ¿Tú no sabes que a los muertos hay que tenerles respeto? Y le di una bofetada con la mano abierta. Se quedó en el sofá sentado. Se quedó trabajando y con la cara calentita. No es gratuito que se puedan decir cosas de gente difunta. Le he tenido que dar una bofetada porque se lo ha ganado», añadió ante la sorpresa de Emma García.

Lejos de mostrar arrepentimiento, horas después Jacobo utilizó las redes sociales para burlarse del colaborador de Sálvame. «Will Smith, siempre fuiste una inspiración. KARMA», escribió en su stories el Dj junto a la imagen de Chris Rock abofeteando al actor de Escuadrón Suicida en la pasada edición de los Premios Oscar.

Miguel Frigenti emprende medidas legales contra Jacobo

Según ha desvelado este domingo el programa Socialité, tras lo ocurrido, Miguel Fringenti se dirigió al hospital, en donde le dieron un parte de lesiones que le ha servido para interponer en comisaria, una denuncia contra Jacobo Ostos. «Ha tenido un fuerte dolor en el pómulo y en la cabeza. Ha ido a poner la denuncia con el parte de lesiones», han explicado.

Asimismo, el formato que presenta Maria Patiño y Nuria Marín, ha contado con las declaraciones de uno de los hermanos del colaborador, Alberto Frigenti. «Las hostias correctivas, gracias a Dios, en mi familia no las hemos vivido, yo no sé cómo se ha criado él (…) Mi hermano ha pasado una noche horrible, ha tenido fuertes dolores en el pómulo y en la cabeza, en el hospital se ha hecho pruebas y acto seguido ha ido a la policía a presentar una denuncia (…) Se ve que es algo que tenía guardado desde hace mucho tiempo, no ha aprovechado la oportunidad de pedir disculpas», ha detallado.