Paz Padilla recibía el pasado domingo, 20 de octubre, la peor de las noticias: el fallecimiento de su hermano Luis Padilla de manera repentina, a los 57 años de edad. La noticia se dio a conocer en el programa Fiesta, conducido por Emma García en Telecinco. Durante la emisión, el equipo reveló la profunda conexión que unía a Luis Padilla con su hermana Paz, algo más que evidente a juzgar por los numerosos vídeos que ella compartía con él en sus redes sociales. En especial, en su perfil de Instagram, donde suma más de dos millones de seguidores, y ha querido rendirle ahora un sentido homenaje.

No ha sido hasta ahora que la ex presentadora de Sálvame se ha pronunciado al respecto de la triste pérdida en el universo 2.0. Lo ha hecho mostrando su nuevo tatuaje. Paz Padilla se ha tatuado una trompeta en su muñeca que le recordará siempre a su hermano, y es que cabe recordar que Luis era conocido como ‘El Trompeta’ en Zahara de los Atunes, en Cádiz. Allí, el hermano de la televisiva regentaba un bar muy popular desde hacía varios años. «¿Cómo estás? Regular, gracias a Dios», son las palabras con las que Paz ha acompañado la imagen, emulando una conversación con su hermano en la que la presentadora le cuenta cómo está.

Stories de Instagram de Paz Padilla. (Foto: Gtres)

Pero esto no es todo. Paz Padilla ha dejado plasmados sus sentimientos en una desgarradora carta para tratar de desahogarse y compartir cómo se encuentra tras esta nueva tragedia personal. La humorista, cabe destacar, ha cancelado todos sus compromisos profesionales para permanecer al lado de los suyos en estos momentos. Sobre todo de su hija Anna fruto de su matrimonio con Albert Ferrer, de quien se divorcio de manera abrupta en 2003. «No me puedo dejar arrastrar por la tristeza, pero mi corazón llora como Cádiz hoy. Se que tengo que recordar con amor, que tengo que empujar mi gran molino, pero la vida de nuevo me clavó las uñas y cada vez lo hace más profundo», comienza el escrito.

«Se por donde tengo que transitar, agarrarme a su amor, a los 55 años que pasamos juntos de felicidad y buenos momentos», continúa Paz en una clara alusión al camino que ya tuvo que transitar hace cuatro años, primero tras la muerte de su madre a los 91 años y, unos meses más tarde, por la de su marido, Antonio Juan Vidal, víctima de un tumor cerebral.

Stories de Instagram de Paz Padilla. (Foto: Gtres)

En su escrito, Paz Padilla también ha querido aclarar que su actitud ante este tipo de noticias no implica su dolor, más bien todo lo contrario. Esto se debe a que son muchos quienes la han criticado por su particular forma de entender la muerte y ‘celebrarla’. «Algunos pensáis que porque me río no lo amaba, pero os aseguro que él era alegría, como doña Lola, nuestra gran fuente de sabiduría», explica. Y concluye: «Como ella me volveré a levantar y oiré acordes de una trompeta en mi corazón, y se que me vas a volver a sacar del agua antes de que la marea me arrastre, como hiciste cuando era niña. Te quiero, mi hermano del alma. Avanza».