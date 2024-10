Luis, hermano de Paz Padilla, muere de forma repentina a los 57 años

Nuevo varapalo para Paz Padilla. La humorista acaba de perder a uno de sus hermanos. Luis, de 57 años, ha fallecido de manera inesperada y por ahora no han trascendido detalles sobre las causas de su muerte. Aunque la actriz no se ha pronunciado todavía de manera pública, sí que ha cancelado sus compromisos. Estaba previsto que Paz Padilla participase en un acto en Tarragona, donde se encontraba cuando se ha conocido la noticia.

La intérprete ha tenido que poner en pausa su agenda para trasladarse hasta Cádiz para estar junto a su familia. Los responsables de la organización del evento han hecho público un comunicado en el que han confirmado la ausencia de Paz Padilla debido a la repentina muerte de alguien muy cercano a ella, sin dar más detalles al respecto. «Lamentamos comunicar que la conferencia de Paz Padilla se pospone por la muerte de un familiar muy cercano a la artista», han recalcado en un comunicado.

Paz Padilla con su hija. (Foto: Gtres).

Paz Padilla estaba muy unida a su hermano Luis, de hecho, era habitual que publicara en las redes sociales fotografías junto a él, sobre todo, durante la temporada de verano, cuando solía visitar el bar que regentaba su hermano en Zahara de los Atunes. Es más, durante una intervención en un programa de televisión con Bertín Osborne en el año 2021 la actriz se dejó ver junto a Luis y explicó que su familia era lo mejor que tenía: «Mi familia es lo más bonito. Yo tengo siete hermanos y para mí es mi gran tesoro. ¡Los quiero tanto! Daría mi vida por cada uno de ellos. Lo único que les he dicho a todos ahora que mi madre no está es que siempre estemos unidos, que nos apoyemos el uno a otro y no dejar pasar ni un día sin decirnos te quiero», dijo la humorista.

Ha sido el programa Fiesta el que ha dado la noticia de la muerte del hermano de Paz Padilla. Aunque en el espacio han revelado que la autopsia ya se le había realizado, no se conocen las causas de la muerte. También han confirmado que el cuerpo se iba a trasladar al tanatorio de Barbate.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paz Padilla (@paz_padilla)

Varios rostros conocidos han querido mandar sus mejores deseos a la actriz, entre ellos, Emma García, que se ha mostrado muy afectada por la noticia. También Kike Calleja, que ha dicho que Luis era una persona encantadora. El periodista ha contado que, aunque Paz Padilla siempre ha estado muy unida a todos sus hermanos, su relación con Luis era muy especial y que por eso le ayudó mucho a dar forma al chiringuito que regentaba en Cádiz. Un bar que ha sido escenario de grandes fiestas, una de las últimas, en el mes de agosto, por el cumpleaños de Luis.

Paz Padilla en el funeral de su marido. (Foto: Gtres).

Para la actriz su familia fue un importante apoyo tras la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal Agarrado en 2020. El marido de Paz Padilla falleció a los 53 años tras una dura lucha contra el cáncer. Su muerte ocurrió pocos meses después de la de la madre de la humorista, otro de los grandes pilares de su vida.