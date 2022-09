Paz Padilla muestra una imagen de su ‘doble’ y las redes sociales estallan

Paz Padilla se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la jornada gracias a que las redes sociales han encontrado un parecido de ella en una conocida persona de Francia. La presentadora y humorista, que suele estar muy activa en la Red, por lo que conoce los entresijos de este universo 2.0 ha sido conocedora de que tiene un ‘doble’. Haciendo gala de su buen sentido del humor ha compartido dicha fotografía y ha hecho una encuesta a sus seguidores y, los resultados han sido sorprendentes.

Se trata de Rima Abdul Malak, ministra de cultura de Francia. “¡Tengo una doble y es ministra de cultura en Francia!”, ha comenzado diciendo emocionada Paz, para después lanzar la pregunta del millón. “¿Nos parecemos?”, ha indicado. La respuesta por parte de los internautas ha sido clara, ya que más del 80% dice que sí tienen un gran parecido.

La presentadora no comenzó el año del todo bien, ya que fue despedida de Sálvame tras un encontronazo con Belén Esteban, lo que provocó que abandonara el espacio mientras lo estaba presentando. “Mediaset España decidió resolver el contrato vigente con Paz Padilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero”, dijo el holding italiano en un comunicado oficial.

Después, Paz se alejó en la medida de lo posible del ojo público y se centró en su obra teatral, El humor de mi vida, que por aquel entonces se representaba en Barcelona tras haber hecho parada en Madrid. Después llegó el verano y, junto a su hija comenzaron una gira por diferentes puntos de España con la famosa ‘Nonineta’, furgoneta en la que iban vendiendo ropa de su firma, No Ni Ná.

Además, durante la temporada estival salió a la luz que había encontrado de nuevo el amor tras la muerte de su marido. Fue en El Hormiguero donde Paz volvió a dar una lección de vida hablando con naturalidad de los sentimientos. “Mi amor hacia él no ha muerto ni morirá. Mi relación no se rompió, para mí lo más difícil ha sido soltar al amor de mi vida porque sigo enamorada de él”, expresó sobre Antonio Vidal.

“¿Qué tiempo hay que esperar para rehacer tu vida? El amor no es algo que se acabe cuando la persona se va, el amor es inmenso y tengo una gran capacidad para amar, soy una persona que, durante este proceso de aceptación, he tenido que admitir que seguía viva y que tenía que seguir viva durante el tiempo que estuviera aquí, y ser feliz. Antonio no va a volver, entonces el tiempo que esté aquí, voy a ser feliz”, reflexionó después. Ahora, continúa inmersa en la representación de la citada obra. “Estaremos hasta noviembre, volveremos por segunda vez a Madrid después de recorrer toda España”, explicó a Pablo Motos en su intervención televisiva.