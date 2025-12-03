Paula Nata se cae del cartel del evento que protagonizará Victoria Federica en Barcelona

El caso sobre la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, ha situado en el punto de mira a su hijo Jonathan Andic. Y es que este último ha pasado de ser testigo del fallecimiento a ser investigado por las incongruencias que presentaban sus declaraciones sobre los hechos. Por ahora, no se ha presentado ninguna resolución de la investigación, pero en medio de este revuelo, como era de esperarse, los movimientos del primogénito del fallecido y su mujer, Paula Nata, se han situado en el punto de mira. Tanto es así que, hace unas horas, se confirmaba que Nata iba a reaparecer públicamente, dejando a un lado el ruido mediático y centrándose única y exclusivamente en su faceta como influencer y empresaria. Y es que según la nota de prensa difundida, era una de las invitadas confirmadas al evento organizado por Ana Lérida, donde Victoria Federica se presentará como gran embajadora de la firma Wella Professionals.

Sin embargo, 24 horas después de confirmar la asistencia de Paula Nata al evento, LOOK ha podido confirmar, tras ponerse en contacto con la agencia Bespoke (encargada de llevar a cabo la organización del acto), que Paula Nata finalmente no podrá acudir. Además, han hecho hincapié en que, aunque apareciera en la convocatoria inicial, en todo momento ha estado en duda su presencia. Por ahora, se desconocen los motivos por los que la influencer ha decidido continuar alejada de los eventos sociales.

Paula Nata en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

El evento tendrá lugar el próximo miércoles 10 de diciembre en el Salón Anara de la Calle Tenor Viñas número 8 de Barcelona. Lugar donde se darán cita celebrities como Soraya, Alejandra Prat, Mónica Pont, Cristina Tárrega, Cristina Brondo, Elsa Anka, Susana Uribarri, Ana Crank o Inés Arroyo. Cabe destacar que, en un principio, al igual que Paula Nata, también aparecía en esta lista de invitados el ex futbolista Xavi Hernández, pero por motivos desconocidos, en esta segunda nota de prensa tampoco aparece, por lo que se entiende que finalmente no acudirá.

Paula Nata, alejada de los focos

Desde que salió a la luz que se reabría el caso de la muerte de Isak Andic, Paula Nata y Jonathan Andic han preferido mantenerse en un discreto segundo plano. De hecho, ella, que es creadora de contenido y acumula más de 110.000 seguidores en Instagram, ha sufrido una disminución de actividad en la red. ¿Los motivos? Se desconocen, aunque lo cierto es que se sabe que hace tan solo tres meses, dio la bienvenida a su primer hijo junto al empresario mencionado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paula Nata (@paulanata)

Son pocos los detalles que han trascendido sobre esta feliz noticia. De hecho, Paula no ha compartido nada acerca de su faceta como madre primeriza, centrando sus escasas publicaciones en la moda.