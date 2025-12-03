Carmen Lomana ha vuelto a reiterar que Isabel Preysler no sería nadie sin los hombres que han formado parte de su vida y sin su revista de cabecera. La socialité ha sido muy crítica con la última entrevista pública de la Reina de Corazones. La madre de Tamara Falcó destacó que, en los últimos tiempos, ha optado por alejarse del foco mediático con todo lo que ello supone. Su decisión ha sido blindarse en Villameona -su casa en Puerta del Hierro- y así no llamar demasiado la atención. Unas palabras que han hecho estallar a Lomana, que ha sido muy dura con esta reflexión.

Carmen Lomana le manda un consejo a Preysler

Ante la confesión de Preysler de querer pasar desapercibida por la calle -algo que considera que es imposible-, Lomana ha sido tajante: «Yo paseo por todos lados. No puedes decir, qué famosa soy, que mona que no puedo salir a la calle y que se pasa la vida encerrada. ¡Pero que tontería!». Además, le ha aconsejado a la viuda de Miguel Boyer que pruebe a ir a otras zonas de Madrid: «Pasea, muévete, vete a Chueca, vete a Malasaña, que vas a ver otro mundo».

Carmen Lomana, implacable contra Preysler. (Foto: Atresmedia)

Sabido es que Lomana no tiene demasiado aprecio a la Reina de Corazones. Principalmente porque considera que, sin los hombres que han formado parte de su vida, no sería nadie popular: «Me ponen nerviosa las mujeres así, en general. Nunca se ha comprometido realmente con algo social o importante que está pasando en nuestro país. Solo habla de los niños, de los maridos… No es una mujer comprometida con nada, ni culturalmente. Si vives con un Premio Nobel, algo habrá aprendido. Hace tiempo le preguntó Boris y dijo que qué mono era -Vargas Llosa- con los niños».

La socialité no ha tenido filtro alguno a la hora de referirse a la madre de la marquesa de Griñón. Bajo la atenta mirada de Sonsoles Ónega, que miraba a perpleja a la colaboradora televisiva, Lomana ha dicho que no entiende como ciertos medios o ciertas personas consideran a Preysler «un modelo de mujer española» cuando es filipina: «Yo soy mucho más moderna, cultura y abierta. Luego igual resulta que es brillante, peor no lo he podido ver a través de lo que transmite».

Sobre las cartas de Vargas Llosa

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa en una plaza de toros. (Foto: Gtres)

Asimismo, Carmen ha vuelto a reiterar que, bajo su punto de vista, no ha sido elegante que la ex de Julio Iglesias publicara las cartas que recibía del Premio Nobel fallecido durante su relación: «Me ha parecido terrorífico. Una persona como ella, educada, no las debería haber publicado. Jamás».

Muy crítica con su atuendo

No es esta la primera vez que Lomana se muestra crítica con Isabel Preysler, de la que ha dicho que no le ha parecido de recibo que, en la última entrevista en su propia casa, fuera con botas -ya que considera que, por protocolo, debe ir en zapatillas o calzado plano-.

Cuando la madre de Tamara Falcó estreno su documental sobre cómo vive la Navidad en Villameona, la colaboradora televisiva también comentó su desafortunado atuendo: «Llevaba una bata estampada que hacía juego con las cortinas».