La muerte de Mario Vargas Llosa ha dejado huérfanos a muchos apasionados de la lectura y de las novelas clásicas. Sin embargo, el recuerdo y la memoria del Premio Nobel siempre permanecerán debido a sus obras. Una de las afectadas por su fallecimiento ha sido una de las periodistas de raza de nuestro país, Mercedes Milá. La comunicadora ha reaparecido en la premiere de Hope, estamos a tiempo el pasado 22 de abril en Madrid, donde ha recordado al peruano y, además, le ha lanzado una bomba a Isabel Preysler, que estuvo con Llosa casi una década de su vida.

El dardo de Mercedes Milá a Isabel Preysler

Mercedes Milá ha reaparecido en un evento tras su alarmante mensaje sobre la depresión que padece. Sin embargo, la periodista ha reaparecido radiante ante la prensa y ha mandado un tranquilizador mensaje: «Estoy muy bien, porque han dado con una pastilla que me va muy bien. Eso le pasa a la gente con depresión. Esa pastilla me ha cambiado la vida porque estoy feliz, de buen humor…». Además, ha confesado que por el momento no está entre sus planes ir a un psicólogo a pesar de ello: «No he ido a terapia, voy a un psiquiatra que me da la química que me hace falta».

Como no podía ser de otra manera, debido a su profesión, Milá ha opinado sobre algunos temas de la actualidad social, como sobre la muerte del Papa Francisco, al que admiraba profundamente: «Ese hombre es extraordinario. Una tristeza. Un hombre que ha luchado para acercarse a los que más lo han necesitado… Ha seguido el camino que marcó Jesucristo».

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler juntos. (Foto: Gtres)

Del que también se ha pronunciado ha sido sobre Mario Vargas Llosa. Hace exactamente diez días que el mundo de las letras despidió a este genio de la escritura que, a lo largo de su carrera, ha cosechado numerosos éxitos profesionales. Sin embargo, su mayor triunfo fue la familia que formó junto a Patricia Llosa, de la que se separó tras comenzar una historia de amor con Isabel Preysler.

El romance de la reina de corazones y el Premio Nobel copó numerosos titulares hasta hace dos años, la madre de Tamara Falcó concedió una entrevista en ¡Hola! en la que explicó que se había separado de Mario debido a «celos infundados» por parte del escritor.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa / Gtres

Es por ello que, tras la muerte de Mario, inevitablemente se ha puesto el foco en Preysler, cuya postura ha sido no pronunciarse al respecto a pesar de haber compartido con el escritor ocho años de su vida. Sobre ello también se ha pronunciado Mercedes Milá, que ha lanzado un dardo directo a Villameona (la residencia en la que vive Isabel en Puerta del Hierro, uno de los barrios más exclusivos de Madrid): «Es una pena enorme. Le hice una entrevista que disfruté muchísimo. Mario era el escritor… Era un escritor fantástico y extraordinario. A Mario Vargas Llosa no le opaca ni Marilyn Monroe».