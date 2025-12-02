Paula Nata vuelve a la vida pública en pleno terremoto mediático por el caso Andic

La expectación en torno a la próxima aparición pública de Paula Nata no podría ser mayor. La empresaria y creadora de contenido, esposa de Jonathan Andic, atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida personal mientras la investigación sobre la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, avanza en una dirección inesperada y mediática. En medio de esta tormenta, Paula ha decidido mantener su agenda profesional y se dejará ver en el evento organizado por Ana Lérida, donde Victoria Federica será presentada como gran embajadora de los salones ANARA. Y, aunque su presencia no es la protagonista oficial de la velada, inevitablemente se producirá bajo la sombra mediática de una de las influencers más expuestas del país.

La invitación al exclusivo encuentro, que reunirá a figuras del lujo, la moda y la comunicación en Barcelona, marca el primer gran acto al que Paula asistirá desde que el nombre de su marido fue situado en el centro de la investigación policial. Una aparición que, para muchos, simboliza algo más que cumplir con un compromiso profesional: supone un gesto firme de continuidad, resistencia y control de la narrativa en un momento donde el foco público apunta con intensidad hacia su entorno.

Un perfil sólido en el mundo del lujo

A sus 36 años, Paula Nata no necesita presentaciones dentro del sector. Nacida en Barcelona y licenciada en Comunicación, comenzó su carrera en el departamento de marketing de Rabat, una de las joyerías más prestigiosas del país. Allí pasó una década que le permitió entender desde dentro el entramado del lujo, la exclusividad y la comunicación estratégica. Un aprendizaje que no tardó en transformar en proyecto propio.

En 2020 fundó All About Management, una agencia especializada en moda, belleza y lifestyle que actúa como puente entre marcas de alto perfil y creadores de contenido. Años después impulsó Mes Amies Atelier, su firma de joyas y moda con estética sofisticada e inspiración en los años 80 y 90, guiada por referentes tan legendarios como Julia Roberts o Carolyn Bessette. Se trata de una marca que nació «por casualidad», diseñando piezas para sus amigas, hasta convertirse en un proyecto rentable y muy valorado.

Su perfil en redes sociales, seguido por más de cien mil personas, recoge esa mezcla de elegancia, sofisticación y discreción que la han convertido en una figura respetada, lejos del exhibicionismo y el ruido.

La presión mediática y un paso al frente

Pero su vida cambió radicalmente desde diciembre de 2024, cuando la repentina muerte de su suegro, inicialmente considerada un accidente en Montserrat, dejó un vacío familiar y empresarial. La tragedia coincidía con apenas tres meses de matrimonio con Jonathan, con quien había celebrado una ceremonia civil íntima en septiembre de ese mismo año. Y cuando parecía que la familia empezaba a ver la luz tras el nacimiento de su primer hijo en septiembre de 2025, estalló la filtración de la investigación que abría la puerta a la hipótesis de un homicidio y situaba a Jonathan como posible sospechoso, aunque sin cargos.

Paula ha intentado capear este temporal manteniendo el perfil bajo que siempre la ha caracterizado, centrada en su bebé y en su trabajo. Pero su asistencia al evento de ANARA supone un giro: un gesto público en un momento en el que cualquier movimiento suyo será observado con lupa.

Bajo la sombra mediática de Victoria Federica

La coincidencia con Victoria Federica, presentada como gran embajadora de la marca, añade un matiz inevitable. La nieta del Rey es, a día de hoy, uno de los rostros más perseguidos por la crónica social, y su presencia convierte cualquier acto en un escaparate mediático de primer nivel. Paula, más discreta y menos habituada a verse rodeada de flashes, tendrá que enfrentarse a ese ruido adicional en un contexto ya de por sí complicado. Y, sin embargo, este paso adelante puede convertirse en una declaración silenciosa: seguir presente, continuar con sus proyectos y recuperar la normalidad, aunque sea bajo el escrutinio de todos.