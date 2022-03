Paula Echevarría cambia de acompañante en los Premios Ídolo

Madrid se ha llenado de glamour para reconocer el trabajo de los influencers más importantes de nuestro país en la celebración de unos nuevos premios organizados por Dulceida, la pionera en las redes sociales. El Teatro de Rialto ha sido el escenario para celebrar los Premios Ídolo, una gala en la que se pretende dar visibilidad a la profesión de crear contenido en redes sociales, un trabajo poco reconocido y muy consumido. Han sido muchos los rostros conocidos que han desfilado por la alfombra roja y, como no podía ser de otra forma, Paula Echevarría no se ha querido perder esta cita tan especial.

La protagonista de Velvet no ha acudido sola, sino que su hija Daniella se ha convertido en su acompañante favorita. “He venido con mi niña, bueno, ya no es tan niña. Con mi chica favorita”, ha comunicado a las cámaras. A sus casi 14 años, la hija de la actriz y Bustamante conoce a la perfección las redes sociales y sus integrantes, pues su generación ha nacido con un Instagram debajo del brazo. Y es que, para la joven Daniella, acudir a los premios que reúnen a los influencers nacionales ha tenido que ser todo un sueño. Paula ha confesado que su hija es una gran aficionada a Instagram, aunque sus redes las tiene privadas: “No es muy exhibicionista. Sube muy poquito y lo que sube, se lo piensa mucho”.

La actriz de El comisario se encuentra en un momento muy especial de su vida, disfrutando de su familia e inmersa en nuevos proyectos laborales. “Estoy en un buen momento de mi vida, donde soy muy feliz. Estoy plena”, ha confesado a las cámaras. Con la llegada del pequeño Miguel Jr, la vida de Paula y Miguel Torres está atravesando infinidad de ‘primeras veces’. “Estoy disfrutando mucho de la maternidad, además de la de los dos, porque creo que Daniella está en un momento de la vida que no por tener casi 14 años me necesita menos. Estoy disfrutando mucho de estar con ella, de estar con los dos, de verla a ella con él. Son momentos que no van a volver y quiero vivirlos”, se ha sincerado emocionada. En cuanto al bautizo del pequeño del que tanto se ha hablado, Paula ha confesado seguir planeándolo y, a pesar de no haber fecha, ya ha comunicado públicamente quiénes son los padrinos de Miguel Jr: Poty Castillo y Mónica, la hermana de Miguel Torres. Y es que, después de tanto jaleo con la celebración, la actriz no quiere ni oír hablar de boda. “Mira para un bautizo llevo un año, imagínate para una boda”, ha bromeado.

Además, la intérprete de Gran reserva está muy centrada en su trabajo, aunque, como ella misma ha confesado, aún no ha querido empezar a rodar: “Sí que estoy trabajando, de hecho no he parado durante el embarazo de trabajar, pero no estoy grabando. Ahí es donde llega el dilema, todavía no me he atrevido a empezar, porque ahí sí que la conciliación se complica. Tengo ayuda, está mi chico, los padres de él y mis padres que nos pueden echar un cable, pero ya es más complicado, por eso lo voy retrasando”. No se sabe si será más pronto que tarde cuando veamos a Paula Echevarría de nuevo en acción, pero lo que está claro es que ahora está en un momento de su vida que tiene que exprimir al máximo y disfrutarlo.