Patricia Conde confiesa haber liquidado su deuda con Hacienda: «Estoy que me salgo»

Patricia Conde es una mujer nueva. Después de muchos años luchando contra Hacienda, ha conseguido quitarse por fin de encima esa importante deuda contraída. Es este el motivo que le ha aupado a los titulares de los medios de comunicación con más frecuencia de lo que a ella le gustaría. La presentadora vallisoletana se ha liberado de esta losa y así lo ha anunciado durante su última aparición pública.

Este pasado martes se dejó ver en el photocall del estreno de Vacaciones de verano, la nueva película de Santiago Segura y en la que ella participa. Una ocasión propicia para ponernos al día de su actualidad. Evidentemente, había que preguntarle por sus problemas con el fisco y eso es lo que hicieron los reporteros.

Patricia Conde, en el estreno de su última película / Gtres

Después de definir su estado anímico como «radiante» y decir que «estoy que me salgo», Patricia Conde cogió aire antes de contestar: «Lo único que puedo decir es que esas informaciones son de diciembre de 2022, han pasado siete meses y el tema está zanjado. Si no, no estaría tan feliz». De sus palabras se deduce que la deuda con Hacienda está liquidada, si bien habrá que esperar a la próxima lista de morosos para que el ministerio le dé oficialidad.

Sobre las críticas recibidas por este motivo, cuenta lo siguiente: «Desde que soy pequeñita, nunca me ha importado lo que digan de mí. No me molesta la gente que te interrumpe o te tira piedras en tu camino. Al final cada uno vibra con su esencia y la mía es el buen rollo y estar con gente que me quiere y que no deja de trabajar. Que cada uno haga lo que quiera con su vida y que intente sobrevivir, que es lo que hacemos todos».

Hace poco ha estado rodando en las preciosas Islas Canarias y Patricia Conde viene con un agradable sabor de boca: «El rodaje en Tenerife ha sido maravilloso y es que pensábamos que no estábamos trabajando, sino de vacaciones y eso se percibe». Sobre grabar con Santiago Segura, Conde se deshace en elogios: «Santiago es un genio, una máquina. Tiene la varita mágica para hacer que la familia entera vaya al cine y lo disfrute. Sabe lo que quiere el público».

Patricia Conde

Sobre su nuevo programa junto a José Mota, Patricia Conde cuenta cómo se gestó: «Me llamó José Mota y no le pude decir que no porque lo sigo desde hace muchos años en televisión y me encanta. Empecé a verlo desde Martes y Trece hasta Cruz y Raya. Me parece un sueño trabajar con él, alucinante».

Cómico y presentadora conducirán un espacio semanal llamado José Mota Live show que servirá para repasar la candente actualidad . Este programa estará grabado en falso directo y contará con público, que tendrá un papel relevante ya que no solo disfrutará del show, sino que también participará en él. Lo hará siendo protagonista activos de distintos juegos y sketches de improvisación en directo, en los que la improvisación marcará la pauta.

En definitiva, Patricia Conde vuelve a sonreír.