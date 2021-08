Con Hacienda en los talones. Si fuera el título de una película esta debería ser de terror y la protagonista sería Patricia Conde. La presentadora mantiene desde 2017 un conflicto con el Fisco que en las últimas horas ha vivido un nuevo capítulo. Si en 2019 la presentadora debía casi 1,9 millones de euros porque, según se justificaba ella misma, diez años atrás «tributé con arreglo a un criterio que no comparte», ahora deberá pagar.

El tiempo corre en su contra y cada mes que pasa en el calendario supone que la multa se incrementa más aún porque se le acusa de «defraudación consciente y voluntaria». Uno de sus últimos movimientos tuvo lugar hace dos años cuando presentó un recurso ante la Audiencia Nacional que ahora ha sido desestimado, tal y como informa ‘El País’.

Todo deriva de la inspección realizada por la Agencia Tributaria a Patricia Conde en sus declaraciones del IRPF de 2007, 2008 y 2009 dio como resultado una serie de regularizaciones y multas que ascendían a 1,8 millones de euros. Asimismo, los tribunales que llevan este proceso sostienen que Patricia Conde cometió irregularidades como deducirse forma ilegal el IVA en gastos personales como tratamientos de belleza, peluquería y artículos de cosmética y moda.

Lo mismo sucedió con la compra y posterior reforma de su piso de La Moraleja. Cuando la icónica presentadora recurrió la sanción, aseguró que el inmueble no era su residencia habitual, sino que allí se iba a establecer la sede social de su empresa de representación y ‘showroom’ y que precisamente por ello se había llevado a cabo una gran obra. Hacienda rechazó tajantemente esta justificación apoyándose no solo en la falta de actividad de dicha empresa sino también en el testimonio del portero de la finca, que ha asegurado que la presentadora vivía allí.

La Administración considera que lo que Patricia Conde buscaba era poner en marcha una sociedad a través de la que cobrar para reducir el pago de IRPF: «la nula o ínfima remuneración de dicha sociedad a favor de la socia-administradora, a pesar de que ella genera todos los ingresos sociales, han permitido la obtención de una ventaja fiscal indebida y el consiguiente perjuicio para la Hacienda Pública», expresan.

Por el momento no ha habido reacción oficial de Patricia Conde. Sí que mostró su disconformidad y malestar hace unos meses en sus redes sociales: «Por supuesto que pago mis impuestos en cantidades astronómicas y desde que era una niña. Y no he dejado de pagarlos ni un solo día (…) La razón de que mi nombre figure en esa dichosa lista es que Hacienda entiende que en un determinado momento, que se remonta a más de 10 años, tributé con arreglo a un criterio que no comparte». «Dilucidar quién está en lo cierto, si Hacienda o quienes me asesoraron, corresponde a los Tribunales, y a fecha de hoy todo está pendiente de sentencia por parte de los mismos», continuaba.