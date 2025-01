Pablo López pasó el casting de Operación Triunfo 2018 y logró entrar en la academia de música más conocida de la pequeña pantalla. Se hizo con el segundo puesto del concurso, mientras su compañera Virginia Maestro, la favorita de Risto Mejide, se alzaba con la victoria. El catalán ensalzó la figura de Virginia mientras Pablo se convertía en el blanco de sus críticas, pero lo cierto es que la ganadora no logró el éxito que ha cosechado el malagueño. El jurado estaba formado por Noemí Galera, Coco Comín, Javier Llano y el temido Mejide, el más duro de los cuatro componentes. Los comentarios del publicista a los concursantes siempre generaban polémica, y en el caso de Pablo no fue menos. «No sabes cuánto tiempo he esperado este momento. Y justo me toca hablar contigo un día que lo haces de puta madre», así comienza el alegato sorprendentemente a favor de Risto hacia el concursante, al que dio una de cal y otra de arena.

«Tuviste un momento, lo recordarás, de media chulería, en el que dijiste ‘yo no voy a bailar’ y a la gala siguiente te hicieron bailar y bailaste. Fuiste un chulito en tu momento y luego te bajaron los humos y te hicieron bailar, al menos es lo que se ha visto», continúa el catalán bajo la atenta mirada del cantante que, aunque intenta intervenir en alguna ocasión, Risto no se lo permite. «Te voy a dar dos consejos. Yo no vengo aquí a enfrentarme con nadie, y menos contigo, hoy lo has hecho bien. Si quieres los tomas y si no haces lo que seguramente vas a hacer. El primero deja de poner esa cara de qué bien lo estoy haciendo. Es un consejo, o lo tomas o lo dejas, tú mismo. Creo que eso no te hace ningún bien de cara a la audiencia de verdad, la audiencia eso lo rechaza».

Pablo López interpretando uno de sus temas. (Foto: Gtres)

El malagueño tragó saliva antes de escuchar el segundo consejo de Risto: «Y el segundo. Has venido aquí a interpretar muchas cosas, puedes hacer desde una copla hasta pop inglés, creo que eso es un arma de doble filo. Te puedes convertir en una marca blanca, que en música es como un pianista de hotel, que da igual en qué hotel esté pero que se adapta a todas las circunstancias. Siempre he defendido aquí la música en directo y hoy tú has hecho música en directo y, pese a todo lo que tengas que opinar, que francamente me igual, creo que hoy has sido muy audaz al interpretar aquí música en directo y eso se de premiar. Así que hoy, cruzas la pasarela», antes de recorrer la pasarela Pablo intentó responder a las palabras del jurado pero no fue posible.

Risto Mejide. (Foto: Gtres)

Pablo López ha llegado mucho más lejos de lo que Risto creyó en su momento. El de Fuengirola se hizo con el Disco de Oro con su álbum debut, ‘Once historias y un piano’, además de obtener varios galardones como el Premio al Artista Revelación en los Premios 40 Principales del año 2013. El cantante ha colaborado con artistas de la talla de Alejandro Sanz o Juanes, y ha dado conciertos fuera de España en países como Argentina o Chile. En 2021 también se alzó con el Ondas al Fenómeno Musical del Año, como reconocimiento a su carrera musical.