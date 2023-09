Pablo López y Antonio Orozco recuperan su amistad y cuentan lo que sucedió

En España tenemos grandes artistas y dentro de este grupo debemos incluir a Antonio Orozco y a Pablo López. Los cantantes están unidos por una estrecha amistad, pero no siempre se han llevado así de bien. Recientemente han confesado que han vivido muchas crisis, incluso han llegado a bloquearse porque no quería saber nada el uno del otro. Han dado una entrevista muy sincera y han explicado el motivo de su rivalidad, pero antes de entrar en detalles hay que tener en cuenta muchos datos.

Pablo y Antonio trabajan en un programa de televisión. Ejercen de jurado en un mítico concurso, aunque su amistad viene de lejos. Orozco siempre ha dejado claro que para él es fundamental rodearse de buenos amigos. Cuando decidió dedicarse al mundo del espectáculo, llegó a pensar que iba a tener tanta competencia que no podría hacer amistad con nadie. Sin embargo, estaba completamente equivocado porque con el paso del tiempo ha formado una segunda familia que le da muy buenos momentos.

Pablo López cantando con Antonio Orozco / GTRES

Pablo López saltó a la fama gracias a Operación Triunfo. Su paso por este formato estuvo marcado por los conflictos que tenía con Risto Mejide, quien le advirtió de que no iba a llegar lejos porque parecía «un cantante de cruceros».

Risto no hizo un buen análisis, pues López se ha convertido en uno de los mejores músicos de España. Tanto es así que escribe canciones para otros rostros conocidos, como por ejemplo para Malú. También ha conseguido otra cosa bastante complicada: todo el que ha compartido algún proyecto con él guarda un recuerdo fantástico. Esa es la razón por la que el público se ha extrañado tanto al descubrir que tuvo tensiones con Antonio Orozco.

Pablo López y Antonio Orozco dan explicaciones sobre sus problemas

Los espectadores de La Voz no han tardado en darse cuenta de que Pablo López y Antonio Orozco tienen una química especial. Su relación de amistad empezó mucho antes de trabajar juntos en Antena 3. Han compartido otros proyectos interesantes, pero su vínculo se generó fuera de cámaras. Este vínculo ha pasado por varias etapas, pero actualmente es tan fuerte que ambos se pueden permitir el lujo de hablar de los malos momentos que han atravesado.

Pablo López y Antonio Orozco / ‘El Hormiguero’

Los artistas han estado en El Hormiguero y lo primero que han hecho ha sido decir: «Nuestra relación ha hecho aguas». Pablo Motos, con la habilidad que siempre le ha caracterizado, ha seguido preguntando y ha descubierto lo que pasó entre las estrellas. «Hemos tenido una crisis matrimonial, pero ahora hemos vuelto a recuperar otra vez la onda. Hemos pasado una época distanciados», ha reconocido Orozco. Mientras tanto, pablo López le daba la razón y recordaba que todo estaba solucionado gracias a una conversación que mantuvieron y que les permitió volver a formar un equipo perfecto.

La bonita relación de los artistas

Antonio Orozco en la presentación de su programa / Gtres

Sin entrar en detalles para no remover los viejos conflictos, Pablo López y Antonio Orozco han reconocido que tuvieron diferencias en el terreno personal que terminaron afectando al ámbito profesional. Siempre han trabajado juntos y naturalmente este vínculo se perdió durante el misterioso distanciamiento. Sin embargo, Orozco insiste en que su compañero es un gran artista y está muy agradecido por todo lo que hace por él. «Es que coge y en cinco minutos te monta una canción», declara Antonio sobre Pablo en Antena 3.

No es la primera vez que el cantante habla de Pablo López con cariño. En una entrevista que dio en Pronto explicó que para él era una persona especial. «Pablo es una de las personas más hermosas que he conocido en mi vida. Y qué pena que la televisión no pueda traspasar hasta ese punto porque de verdad, es que es una persona fantástica. Me da igual lo que haga, yo se lo aguanto», dijo. De ahí que haya sorprendido tanto la confesión que ha hecho durante el problema que tuvo con él.