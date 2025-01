Victoria Federica se consolida como uno de los rostros habituales de la crónica social de nuestro país y no sólo por los lazos de sangre que la unen a a familia de Su Majestad el Rey Felipe, sino por su andadura en la esfera pública. Cuando se abrió al público en general, en 2019, su perfil de Instagram fue sólo el inicio de su presencia mediática. Ahora ha dado un paso más y se ha convertido en uno de los fichajes estrella de la quinta temporada de El Desafío, que se estrenará el próximo 10 de enero en Antena 3.

Antes del estreno, se realizó el 8 de enero la tradicional rueda de prensa para promocionar el espacio presentado por Roberto Leal. Cita a la que acudieron algunos de los concursantes de esta histórica edición.

Victoria Federica posando en un photocall. (Foto: Gtres)

En el marco de este evento, algunos compañeros de la hija de la infanta Elena quisieron dar su opinión sobre ella. Por su parte, El Cordobés expresó que a la nieta de Juan Carlos I se le da bien «disparar». Y es que, uno de los retos es apuntar con un rifle a una diana. «Victoria es muy valiente, es competitiva y considero que tiene mucho amor propio», añadió. Asimismo, también dijo que «quiere ser ella y tiene todo el derecho a que se lo permitamos. Yo que tengo hijos jóvenes lo veo y las redes sociales no pueden ser tan crueles», prosiguió.

‘El Cordobés’ en la presentación de ‘El Desafío’. (Foto: Gtres)

Quien también quiso dar su punto de vista sobre cómo ha sido formar parte del mismo grupo que Victoria fue Roberto Brasero. «Victoria era muy tímida al principio luego se ha ido soltando y en las distancias cortas ha sido una más», explicó.

Roberto Brasero posando en el photocall. (Foto: Gtres)

Primeras palabras de Victoria Federica

Aunque ya ha realizado alguna que otra entrevista, esta fue la primera ocasión en la que Victoria Federica se enfrentó a los medios de comunicación. De esta manera, habló con total sinceridad sobre su paso por el concurso de pruebas. «Entré súper desubicada porque no es mi zona de confort, pero la evolución ha sido sorprendente para mí también porque no me esperaba que fuese a estar tan suelta», comentó. «Yo decía: ‘me voy a morir en un programa de los nervios que tengo’», indicó sobre cómo afrontó las grabaciones. «La gente que piense lo que quiera, yo estoy contenta con lo que he hecho», dijo.

Victoria también hizo hincapié en el motivo por el que eligió hacer la prueba del fuego. «Me apetecía probar porque no lo iba a hacer en otro sitio que no fuera aquí», explicó. Por otro lado, la hermana de Froilán quiso recalcar que su familia «está muy contenta de que haya hecho esto». Ahora, comienza la esperada cuenta atrás para ver, por primera vez, a Victoria Federica en un concurso de televisión.