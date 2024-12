Irene Villa no se corta y desvela cuál es la verdadera cara de Victoria Federica

En los últimos meses se está hablando mucho de Victoria Federica. Aquellos que han coincidido con ella, como por ejemplo Genoveva Casanova en El Desafío, han caído rendidos a sus pies. El problema es que hay mucha gente que le acusa de ser una persona distante, por eso son tan importantes las palabras que ha pronunciado Irene Villa durante su visita al festival Starlite Christmas, un evento que ha despertado la curiosidad de numerosos rostros conocidos.

Irene Villa ha desvelado que estuvo con Victoria Federica durante un evento organizado por una conocida publicación que se dedica a la crónica social. No se ha cortado y ha desvelado lo que piensa realmente de ella: cree que es una persona estupenda. Aunque algunos opinen lo contrario, a la comunicadora no le ha temblado el pulso y ha hablado muy bien de la sobrina del Rey Felipe.

Irene Villa en Starlite Christmas. (Foto: Gtres)

«Victoria Federica y yo nos encontramos en el 80 cumpleaños de la revista ¡Hola! Nos hicimos una foto y le dije que me había hecho una foto con ella en brazos cuando era un bebé», ha comentado al respecto. Después ha sostenido la misma idea, recalcando que la creadora de contenido tiene mucho talento para dedicarse a lo suyo.

Piensa que es una mujer con las ideas claras, por eso ha declarado: «A Victoria la veo con personalidad y con una lucha bonita de lo que ella quiere ser». Un reportero de la agencia Gtres ha seguido investigando sobre el tema e Irene ha subrayado que la hija de la infanta Elena es «un amor de persona».

Las dos ‘caras’ de Victoria Federica

Irene Villa no es la única que piensa que Victoria Federica no es tan fría como parece. La cuestión es que siempre mantiene la distancia con los medios y no es precisamente generosa con los reporteros. Le gusta posar en distintos eventos, pero muy pocas veces responde a las preguntas de la prensa, por eso le han acusado de no ser consecuente con sus actos.

Victoria Federica en un evento. (Foto: Gtres)

Sin embargo, todos los que han estado con ella aseguran que, en las distancias cortas, es otra persona completamente distinta. Una de las primeras famosas en dar la cara por la nieta de Juan Carlos I fue la actriz Carlota Boza, conocida por su papel protagonista en La que se avecina. Carlota y Victoria se conocieron un verano y se hicieron inseparables. La artista asegura que su amiga es «tímida», pero no desagradable ni antipática.

Son muchos los que sostienen que Victoria Federica se hace pequeña delante de las cámaras, de ahí que evite hablar con los reporteros. No obstante, cuando se siente cómoda se muestra tal y como es. Irene Villa ha tenido ocasión de conocer esta última versión y no ha tenido ningún reparo en hacerla pública.

Irene Villa, enamorada y feliz

Irene Villa en Starlite Christmas. (Foto: Gtres)

Irene Villa tiene por delante una Navidad diferente, pues es la primera que pasa junto a David Serrato en calidad de marido y mujer. «Hoy cumplo tres meses de casada y estamos felices», ha comentado ante los micrófonos de la agencia citada anteriormente durante su aparición en Starlite Christmas.

La comunicadora siempre ha dejado claro que su relación con Serrato era diferente, pues vivían en sitios distintos y ninguno de los dos estaba dispuesto a mudarse, al menos por el momento. Sin darse cuenta ha encontrado una de las claves del éxito de su relación, así que seguirá así un tiempo. «David está en Soria y yo en Madrid, pero sí que es verdad que cada dia le echo más de menos, así que esto promete», ha comentado con una sonrisa.