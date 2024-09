Irene Villa y David Serrato se dan el ‘sí quiero’: fecha, lugar, invitados, vestido de novia y más detalles

Irene Villa y David Serrato están a punto de poner el broche de oro a su historia de amor tras tres años de intensa y bonita relación. La pareja celebra su boda -no religiosa- este sábado 21 de septiembre en el monasterio burgalés de Santa María de la Vid, de Burgo de Osma. Primer interrogante, despejado. ¿Qué invitados van a acudir? ¿Cómo es el vestido de novia? Son preguntas a las que se ha ido dando respuesta poco a poco.

Durante sus últimas apariciones públicas, la escritora ha ido dejando algunas pinceladas acerca del que será día más especial de su vida. Será una ceremonia íntima en la que estará acompañada por sus familiares y amigos más cercanos. Ya habrá tiempo de celebrarlo con más gente más adelante. Por supuesto, no faltarán las sorpresas. Una de ellas es que va a cantar la hermana del novio, para deleite de un David Serrato que siempre ha permanecido discreto.

Irene Villa y David Serrato. (Foto: Gtres)

Irene Villa ha querido guardar con mimo el secreto más codiciado de una boda, que no es otra que el vestido de novia. Solo se sabe que es de la diseñadora Silvia Fernández y que colma su gusto. Por su parte, Serrato ha confiado en los patrones de Félix Ramiro. Aunque ni tan siquiera la novia ha podido conocer demasiados detalles: «No tengo ni idea de cómo va, solo sé la cara de mi hermana, que me ha dicho que está guapísimo. Es verdad que cualquier cosa que se ponga, no es porque lo diga yo, pero es que todo le queda bien», dijo precisamente en el desfile del modisto en la MBFWM.

Sus tres hijos contarán con un papel relevante dentro de la boda. Fruto de su relación con Juan Pablo Lauro -que también se casará con Nuria Fergó-, los pequeño Carlos, Gael y Erik- acompañarán a su mamá hasta el altar: «Yo voy con mi padre, pero ellos tres salen antes y creo que va a ser una ceremonia muy emotiva y muy especial», contó ella misma, emocionada.

Entre el grueso de invitados no estará su ex marido, con quien rompió en 2018, pese a que les une una relación cordial. La periodista estuvo con el argentino siete años, pero las cosas no llegaron a buen puerto: «Acaba en una armonía que era lo que queríamos, armonía y felicidad para toda la familia, que aunque ahora vivamos los padres separados la familia está más unida que nunca», dijo en el momento de su ruptura. Entre los rostros conocidos que acudan -se estima que unos 150- podrían estar Paz Padilla o María Casado, si bien esta última en duda porque este mismo fin de semana se incorpora a Mediaset como presentadora del informativo.

La ciudad de Soria unió hace tres años los caminos de Irene Villa y David Serrato. Su hechizo se produjo en un evento solidario. «Allí empezamos a hablar y me quedé prendada de su mirada, de sus ojos verdes. Luego, no podía dejar de tocarle. Se dio cuenta, pero ¡es que me gustó desde el minuto uno! Al día siguiente, me dio un beso. Fue todo muy bonito», desveló ella misma. El denominador común de ambos es la superación. La historia de Irene está sobradamente contada, pero lo que no todos conocen es que su futuro marido superó un cáncer y ahora da charlas de una superación de la enfermedad «con vitalidad y mente positiva», tal y como cuenta su mujer. El amor ha triunfado y ahora ha de celebrarse por todo lo alto.