Irene Villa revela la fecha y el lugar de su boda con David Serrato

Comienza la cuenta atrás para que Irene Villa y David Serrato vivan uno de los días más especiales de sus vidas. El próximo 21 de septiembre se darán el ‘sí, quiero’ en el monasterio de Santa María de la Vid, cerca de Burgo de Osma (Soria). «Es mágico», ha revelado la periodista, muy emocionada, sobre el lugar que se convertirá en el escenario perfecto para poner el broche de oro a su relación. Conoció al coach en septiembre de 2021, casi tres años después de separarse del piloto Juan Pablo Lauro, con quien estuvo casada diez años y tuvo tres hijos.

Irene Villa y David Serrato en una imagen de archivo. / Gtres

Quedan todavía seis meses para que Irene Villa se vista de blanco, pero ha encontrado el momento oportuno para recordar cómo fue el origen de su romance con David Serrato. Lo ha hecho a través de una entrevista en la que ha revelado cómo el destino hizo caso a sus peticiones. «Recuerdo que, en la temporada de esquí de 2020-2021, le leí a una de mis compañeras la lista de lo que pedía en un hombre. Era una lista tan exhaustiva y exigente que mi compañera me contestó: ‘¡Ese hombre no existe!’», ha recordado.

«Yo le contesté que sí, que existe y, como le va a encantar esquiar, se lo iba a presentar en la nieve», ha añadido en la revista ¡Hola! «Lo dije con una seguridad y rotundidad que hasta yo misma me sorprendí. En la siguiente temporada, en enero de 2022, David me acompañó a una carrera en Baqueira. Se lo presenté a mi compañera y ella no salía de su asombro», ha explicado. «Si no tiras la toalla y sigues creyendo en el amor, en la esperanza y en todo, la vida al final te recompensa», ha añadido.

Irene Villa y David Serrato en una imagen de archivo. / Gtres

Irene Villa, que tiene un pasado marcado por el atentado que sufrió aquel 17 de octubre de 1991 con tan solo 12 de años de edad por la banda terrorista ETA, ha asegurado firmemente que David y ella estaban predestinados a estar juntos. «Al final, lo que pides llega a tu vida. Yo lo pedí, lo deseé y lo tengo», ha contado.

Los detalles de su boda

No será una boda religiosa, sino que se celebrará en los exteriores, «pero el padre Ángel ya nos dio su bendición en julio del año pasado. El Papa Francisco ha aprobado oficialmente que los sacerdotes puedan dar una bendición a parejas en situación irregular», ha dado a conocer. Será algo «muy familiar» e íntimo. Un total de 150 invitados -40 van a ser niños- serán testigos de la unión entre Irene y David

«También será lacrimógena, con cosas muy muy emocionantes. Va a cantar Cristina Serrato, la hermana de David, y también tendré al mejor saxofonista, Miguel Sueiras. Es el marido de Leire, la cantante de La Oreja de Van Gogh. Son muy lindos los dos», ha asegurado.

Irene Villa y David Serrato en un evento. / Gtres

En cuanto al vestido de novia, que es uno de los secretos mejor guardados de este tipo de eventos, Villa ha confesado que lo confeccionará Silvia Fernández y que tendrá su esencia. «No voy a estar disfrazada», ha asegurado.

Una relación a distancia

Irene y David han colaborado juntos en algunos proyectos y de ahí surgió una amistad especial, que con el tiempo se convirtió en algo más. De hecho, fue en septiembre de hace ya casi tres años cuando en un acto celebrado en un pueblo de Soria coincidieron. Él superó un cáncer y ahora da charlas de una superación de la enfermedad «con vitalidad y mente positiva». «También ayuda a gestionar las emociones. Allí, empezamos a hablar y me quedé prendada de su mirada, de sus ojos verdes. Luego, no podía dejar de tocarle. Se dio cuenta, pero ¡es que me gustó desde el minuto uno! Al día siguiente, me dio un beso. Fue todo muy bonito», ha explicado Irene sobre cómo surgió el amor.

Pese a que vayan a pasar por el altar mantienen una relación a distancia. Mientras David vive en Soria, la escritora tiene su residencia en Madrid. «Que David viva en Soria me parece hasta una ventaja: nos echamos muchísimo de menos, pero los reencuentros son alucinantes», ha asegurado Irene en clave de humor.