Años atrás, Victoria Federica relegaba a un segundo plano todo lo relacionado con su esfera personal. Sin embargo, a finales de 2019, su vida dio un giro inesperado cuando tomó la decisión de poner público su perfil de Instagram. Ese fue el inicio de su carrera como influencer. Durante estos cuatro últimos años, la sobrina del Rey Felipe VI se ha convertido en uno de los rostros más aclamados de los eventos del momento, además, es asidua a hacer entrevistas, como la que concedió en el podcast A solas con…, presentado por Vicky Martín Berrocal. Sin embargo, faltaba su salto a la televisión. Finalmente, la nieta de Juan Carlos I debutará próximamente en la también conocida como caja mágica.

El 10 de enero llega a Antena 3 la quinta edición de El Desafío, una entrega que llevará al límite a sus participantes. De esta manera, Victoria de Marichalar, Feliciano López, Genoveva Casanova, Lola Lolita, Roberto Brasero, Manuel Díaz El Cordobés, Gotzón Mantuliz y Susi Caramelo se estrenarán con sus primeros retos después haber ensayado previamente. Con motivo de la promoción del formato se ha celebrado este día 8 la esperada rueda de prensa en la que ha estado presente la hija de la infanta Elena.

Victoria Federica posando en el photocall. (Foto: Gtres)

En el marco de esta cita, Victoria Federica ha respondido a las preguntas de los periodistas y, una de ellas tenía relación sobre qué opina su entorno más cercano sobre su participación en el mencionado espacio. «Todos muy contentos», se ha limitado a decir sin entrar en muchos más detalles al respecto.

Las pruebas a las que se enfrentará

Gracias al vídeo promocional del programa se han podido ver algunos de los momentos que vivirán los concursantes durante cada emisión. De esta manera, se ha confirmado que Victoria Federica se enfrentará a una de las pruebas más conocidas de El Desafío. Estamos hablando del reto de apnea en el que la nieta de doña Sofía se sumergirá en un contendedor con agua mientras aguanta la respiración para poder hacer así la mejor marca. ¿Logrará superar Victoria los 4 minutos y 40 segundos que hizo Rosa López en su edición? Por otro lado, la sobrina de la infanta Cristina también deberá de demostrar la puntería que tiene al apuntar con un rifle a una diana. «Yo nunca me he creído nada… y si no me sale…», se oye decir entre lágrimas a la joven.

Victoria Federica durante una prueba en ‘El Desafío’. (Foto: Antena 3)

Estas no serán las únicas pruebas a las que se someterá Victoria Federica. En el breve clip que ya anuncia la quinta entrega se puede ver cómo la participante atraviesa un complicado momento en medio de una prueba donde el fuego es el protagonista. Sin embargo, esto han sido sólo unas píldoras de lo que podrán ver los telespectadores una vez arranque el concurso. Comienza así la espera cuenta atrás.