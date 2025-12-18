Omar Montes, íntimo amigo de Illia Topuria, ha reaccionado al comunicado del campeón del mundo de la UFC, que ha denunciado públicamente y a través de un comunicado, ser víctima de «intento de extorsión» por parte de su ex pareja, Giorgina Uzcátegui. Al igual que otros rostros conocidos se han pronunciado al respecto sobre esta tensa y difícil situación del boxeador, el intérprete de Alocao ha aparecido sorprendido ante esta noticia que afecta directamente al padrino de su hijo pequeño. Además, el cantante se ha topado con una multa que no esperaba en su encuentro con las cámaras.

La sorprendente reacción de Omar Montes

Tras la carta abierta de Topuria, numerosas celebridades le tendieron su mano y le mostraron su apoyo públicamente, como Montes. «Estamos contigo, hermano. Todos los que te conocemos sabemos tu forma de ser humilde. Te amo. España entera está contigo», escribió el ex de Isa Pantoja. También Vicky Martín Berrocal o Violeta Mangriñán, que aplaudieron su contundente comunicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de OMAR MONTES (@omarmontes)

Días después de que saliera a la luz este escándalo, Omar Montes ha aparecido en plena calle, desconcertado por la pregunta del reportero de GTRES, que ha cuestionado qué opina acerca de la polémica de Topuria y su ex. «Pues nada», ha dicho de manera cortante.

Sin embargo lo llamativo ha sido cuando el intérprete de La Sevillana ha llegado hasta la puerta de su Mercedes Clase G de oro, donde ha encontrado una notificación por parte de la DGT. «Mierda, me han puesto una multa», ha desvelado muy enfadado tras aparcar en una zona para personas con movilidad reducida. Una respuesta que da cuenta que el artista ha hecho caso omiso a la pregunta del periodista de calle.

El momento en el que Omar Montes se percata que tiene una multa de tráfico. (Foto: Gtres)

¿Qué le ha pasado a Ilia Topuria?

A punto de terminar el 2025 -un año en el que el boxeador ha saboreado una vez más el triunfo en su profesión-, Topuria sorprendía hace unos días en redes sociales con un contundente comunicado tras conocerse su ruptura con Giorgina Uzcátegui, con la que fue padre de una niña en julio del 2024. Aunque explícitamente no hace referencia a la creadora de contenidos, todo apunta a que este caso de presunta extorsión a la que hace referencia, se dirige a su ex. «Cuando la vida te pone ante situaciones que amenazan tu paz, tu familia y tu nombre, llega un momento en el que hay que dar un paso al frente», comenzaba diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ilia Topuria (@iliatopuria)

El boxeador se refirió a que en los últimos meses -que coincide en fechas con su separación sentimental – «ha sufrido situaciones y presiones intolerables» en las que ha recibido «amenazas con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que sólo desaparecerían a cambio de dinero». Por ello, tomaba la decisión de dejar temporalmente los rings, para centrarse en él mismo y en sus hijos, la razón por la que ha decidido dar un paso adelante: «Doy este paso por mi familia, por mí y por todas las personas que necesitan ver que la verdad se defiende con hechos. Confío plenamente en la justicia y pongo en sus manos todo lo que he vivido».