Olivia de Borbón se sincera sobre la pérdida de su hermana y de su madre

Olivia de Borbón ha pasado por momentos muy complicados en los últimos tiempos. La aristócrata se ha enfrentado a la muerte de su hermana y a la de su madre, pero se ha refugiado en el cariño de su marido, Julián Porras-Figueroa, y de sus hijos, para pasar por este duro trance. Olivia no ha querido perder la ocasión de asistir un año más al Festival Starlite que se celebra estos días en Marbella, ciudad en la que reside con su familia.

Muy guapa, con un look en negro, Olivia ha asistido al concierto de José Luis Perales: “venimos a ver a un mito, me trae recuerdos de mi niñez con mi madre, pero un clásico nunca pasa de moda”, ha dicho. A diferencia de muchas personalidades que se encuentran en estos momentos en Marbella disfrutando de unos días de descanso, Olivia y su marido residen en la ciudad costera y, por ahora, no tienen planes de vacaciones: “como vivimos aquí, estamos pasando el verano en casa. No hemos hecho muchos planes este año porque pensamos que tampoco es el momento de hacer planes. Yo creo que habrá tiempo cuando pase la pandemia para hacer de todo, pero por ahora hay que ser responsables. Tenemos la suerte de vivir en un sitio paradisiaco e idílico, tenemos mar, tenemos montaña y sobre todo tenemos a nuestra familia aquí y es lo que importa”, ha recalcado la hija del duque de Sevilla.

Han sido unos meses complicados para Olivia de Borbón, que se ha enfrentado a la pérdida de su madre y de su hermana, pero ella se encuentra bien: “estoy bien. Es un poco montaña rusa, pero cada día me encuentro más fuerte. Tengo la fortuna de tener a gente fantástica a mi lado, mi marido, mis niños, que me dan muchas alegrías y buenos amigos y mucha gente pendiente de mí y eso al final se transmite y bueno, ha habido mucha tragedia para tanta gente, que yo me considero afortunada de haber tenido el tiempo que he tenido con mis familiares”, ha asegurado.

Sobre la reciente muerte de la abuela de doña Letizia, Menchu Álvarez Del Valle, Olivia se muestra cauta: “es que yo no entro en esos asuntos. Cuando ellos tienen que decir algo lo dicen ellos, tengo entendido que además él estaba de viaje, o sea que…”. De la misma manera que con las recientes polémicas sobre el rey Juan Carlos, que próximamente cumple un año fuera de España: “no tengo ni idea”, asegura.