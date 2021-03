No estaríamos lejos de equivocarnos si afirmamos que Nuria Roca está atravesando uno de los mejores momentos de su vida. La valenciana alcanza hoy los 49 años después de atravesar un año pletórico en lo personal y también en lo profesional. Exceptuando el contexto sanitario tan grave que todo el mundo ha afrontado e individualizando en su figura, Roca puede presumir de haber tocado el cielo en los últimos 365 días. Algo que se prueba echando la vista hacia atrás y viendo la cantidad de buenas noticias que ha tenido.

Juan del Val ha sido quien ha compartido a diario los momentos de felicidad de Nuria Roca. Una suerte para él también que ha querido mostrar públicamente con su felicitación en redes sociales: «Después de veintidós años me sigo preguntando por qué tuve tanta suerte de que te fijases en mí… Felicidades @nuriarocagranell Y que cumplas muchos más!!», ha escrito. Un comentario que ha obtenido una bonita respuesta por parte de su mujer: «Te amo», contestaba.

Especialmente bonitos han sido sus meses previos a soplar las velas. El pasado mes de febrero ‘ascendió’ en su labor en ‘El Hormiguero 3.0’ al tener que sustituir a Pablo Motos durante varios días, que había dado positivo en COVID-19. Una oportunidad que por más que se diera gracias al infortunio de un compañero, no olvidará: «No tuve nervios, pero sí la responsabilidad de que es el programa de Pablo, es ‘El Hormiguero’, son 15 años sin haber faltado una sola noche, pero lo disfruté como una enana», contaba Roca muy entusiasmada en declaraciones exclusivas a Look. Fue el premio a una dilatada trayectoria: «Llevo 25 años haciendo programas. He hecho de todo: informativos, realities, concursos, programas musicales, y estar además arropada por ese equipo es maravilloso», al mismo tiempo que mostró su gran compañerismo: «Yo quiero que lo haga él, pero si hay que estar, estamos todos».

Otra buena noticia le llegó gracias a su versatilidad profesional. Si en la televisión su influencia crece, el teatro ya sabe cómo se las gasta Nuria Roca. El último fin de semana del pasado febrero hizo su debut como actriz sobre las tablas en el Palacio de Formación y Congresos de la isla ha llevado al público ‘La gran depresión’, una representación que protagoniza junto a la incombustible Antonia San Juan. La obra está basada en un texto de Félix Sabroso que ya interpretaron con anterioridad las incombustibles Bibiana Fernández y Loles León. Allí también estuvo Juan del Val para apoyarla y es que el matrimonio es una piña, por más que se haya podido hablar y polemizar con el hecho de que hace años mantuvieran una relación abierta.

Suele suceder que cuando hace bien su trabajo acaba por obtener recompensa. Los días que presentó ‘El Hormiguero’ cosecharon buenos datos de audiencia y Atresmedia decidió reconocer a Nuria Roca entregándole las llaves de un nuevo programa. ‘Family Feud: la batalla de los famosos’.

La comunicadora atendía gustosamente a Look para desvelarnos algunos detalles de su nuevo proyecto: ‘Family Feud: la batalla de los famosos’. Será un espacio que se emitirá de cara al verano, en una edición semanal y con famosos en la que se enfrentarán «dos familias de famosos no consanguíneas. Por ejemplo la familia de ‘El Hormiguero’, de informativos…los dos grupos se enfrentarán para dar respuesta a una serie de preguntas. Esas preguntas tienen respuestas comunes y la que tiene mayor aceptación es la que tienen que acertar. No hay respuesta mala porque todas son válidas», según argumentó la presentadora.

Además de su buen hacer profesional, Nuria concilia -como puede- con una vida familiar plena junto a sus tres hijos: Paul, Olivia y Juan Jr. Tiene motivos más que de sobra para celebrar.