«Cuando tú vas…¡yo vuelvo! Por fin puedo contaros que soy la presentadora de Operación Triunfo 2023». Estas han sido las palabras de Chenoa (47), con guiño incluido a su mítica canción, con las que la natural de Mallorca ha anunciado su nuevo proyecto profesional. La cantante ha sido la elegida por Amazon Prime Vídeo para conducir la nueva edición del célebre programa -la undécima-, que la catapultó a la fama y la convirtió en protagonista de todos los titulares de la crónica social, entre otras cosas, por su romance con David Bisbal (43) dentro y fuera de las bambalinas de la Academia más famosa de la pequeña pantalla, y su posterior (y más mediática si cabe), ruptura con el cantante. «Muy emocionada de volver al lugar donde empezó todo», ha señalado.

La noticia ha pillado (a medias) por sorpresa a sus cientos de seguidores. Pues lo cierto es que desde que Amazon Prime anunciara el regreso de Operación Triunfo en el mundo digital, son muchos quienes apuntaban a la interprete de Absurda cenicienta o Volverte a ver como conductora del formato. De hecho hace poco más de un mes, ella misma reconocía que le gustaría formar parte del concurso dejando la puerta abierta a ser la maestra de ceremonias. «Me encantaría, no voy a decir que no […] Sería un proyecto que evidentemente sería cerrar mi círculo, porque yo estuve en la primera edición. Sería muy especial», explicó.

Chenoa se une así a la lista de presentadores del talent musical, que está conformada por Carlos Lozano (60), Jesús Vázquez (57), Pilar Rubio (45) y Roberto Leal (43); y engrosa su trayectoria en televisión y radio. Pues ya la hemos visto en otros populares programas de la pequeña pantalla, como Zapeando, Tu cara me suena, Like, La Noche D o Bake Off España, precisamente, de Prime Vídeo, o Tómatelo menos en serio, en Europa FM. La última edición del talent musical se emitió en TVE en 2020, cuya ganadora fue Nia Correia (29).

Así será la vuelta de ‘Operación Triunfo’

La vuelta de Operación Triunfo se espera para finales de año y será atípica a la vez que tradicional. Pues el nuevo formato, que contará con la colaboración de Tinet Rubira y el equipo de Gestmusic, incluirá galas semanales en directo, una emisión 24h a través de YouTube para la comunidad de seguidores más fiel, y toda una nueva generación de espectadores. «Traerá una versión grande e innovadora, con cambios no dramáticos para ser fiel al formato original y hacer las delicias de sus seguidores», explicó James Farrell, vicepresidente de contenidos originales locales de la plataforma, el día que se anuncio el regreso del formato.

«Los fans de Operación Triunfo han disfrutado de este formato, que ha llenado de alegría los corazones de millones de espectadores, durante más de 22 años. Estamos encantados de que el programa vuelva no sólo en España, sino también en Latinoamérica, y hacer historia con el primer contenido semanal que se emitirá en directo en Prime Video en España», añadió.