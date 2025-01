José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo han dado un nuevo paso más en su ya consolidado matrimonio. La pareja ha tomado la decisión de mudarse, motivo por el que ya han iniciado una búsqueda del que será su nuevo hogar que estará ubicado en Madrid, ciudad en la que residen y a la que están tan apegados.

Buscan casa en Madrid

Ha salido a la luz que la pareja está buscando un inmueble en el barrio de Chamberí. Además, en esta búsqueda han contado con la ayuda y presencia de dos personas muy importantes para ellos. Por un lado, les ha acompañado Beatriz Moreno de Borbón, madre de Urquijo, y Casilda Martínez-Almeida, hermana del alcalde de Madrid.

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida. (Foto: Gtres)

El matrimonio vivía hasta ahora en el barrio de Tetúan, concretamente en la calle Haya. Se trata de una vivienda que el político compró hace años, en 2008, cuando era director general de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, tal y como ha contado en exclusiva El Debate han tomado la decisión de iniciar una nueva etapa de sus vidas en otro inmueble. Determinación que coincide cuando se encuentran en plena dulce espera.

Un dulce anuncio

El político ya había manifestado en el pasado en varias ocasiones sus deseos de ampliar la familia. Finalmente, el pasado 25 de enero, el alcalde de Madrid anunció vía Instagram que espera su primer hijo con Teresa Urquijo. «Pronto seremos tres en la familia», escribió en el post que fue acompañado de un imagen de ellos de lo más sonrientes.

Durante su intervención en el podcast A solas con…, de Vicky Martín Berrocal, Almeida ya recalcó sus deseos de tener descendencia. «No puedo tardar mucho, a ver si voy a ser padre-abuelo. Nosotros ponemos de nuestra parte, pero esto nunca se sabe. Sé que, por una cuestión biológica, me voy a perder muchas cosas de mis hijos. No voy a vivir muchas cosas que mis padres vivieron conmigo. Ojalá llegue a los 94 años y pueda disfrutarlo, aunque no sea en las mismas condiciones», se sinceró.

Una boda por todo lo alto

Madrid vivió el 6 de abril de 2024 el que fue uno de los momentos más emocionantes de toda su historia, la bautizada como la boda del año, protagonizada por José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. Un enlace que reunió a la alta sociedad, a distintas personalidades, así como miembros de la familia de Su Majestad el Rey. La ceremonia religiosa tuvo lugar en la madrileña iglesia de San Francisco de Borja y, una vez los novios se dieron el esperado ‘sí, quiero’ se desplazaron, junto al resto de los invitados, hasta la finca El Canto de la Cruz -ubicada en Colmenar Viejo-, propiedad de los abuelos maternos de la novia, los marqueses de Laserna.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. (Foto: Gtres)

Enclave en el que ya estaba todo preparado con minuciosidad para que tanto los recién casados como los asistentes pudieran degustar un banquete de altura servido por Lhardy, restaurante que está situado en el número 8 de la Carrera de San Jerónimo y que fue fundado en 1839.