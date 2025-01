Si hay algo que caracteriza a José Luis Martínez-Almeida es su naturalidad al frente de las cámaras. De hecho, hay un episodio del pasado protagonizado por el alcalde de Madrid que no pasa desapercibido cuando llegan estas fechas, dado que se cumplen dos años desde que hizo una curiosa petición en pleno directo en Cuatro al día mientras esperaba la tradicional cabalgata.

Una curiosa petición

En 2023, los presentadores le preguntaron si prefería que los Reyes Magos de Oriente le trajeran pronto «una novia o una candidatura». «No son incompatibles. Los Reyes son magos y seguro que pueden traer ambas cosas. Aunque creo que va a ser más difícil lo de la novia que lo de la candidatura, así que me pegaré al Rey Gaspar por si acaso», respondió en clave de humor.

José Luis Martínez-Almeida en televisión. (Foto: Cuatro)

Un año después de esta petición sus deseos se hicieron realidad. Cuando reapareció en pantalla en el mismo escenario que doce meses atrás se pronunció sobre ello. «Está claro que los Reyes Magos ven Cuatro al día, lo cual es muy recomendable», expresó con una sonrisa de oreja a oreja. «En mi caso a que el programa hizo de intermediario se cumplieron los dos deseos, lo del candidato y la novia. Estoy doblemente agradecido y eso quiere decir que algo bueno habré hecho», añadió. «Después del año que he tenido no le puedo pedir nada más a los Reyes yo sólo pido para los demás para mi no porque me lo han dado todo», terminó diciendo el político.

Una boda muy especial

Después de meses de noviazgo, José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se juraron amor eterno ante la atenta mirada de sus familiares y amigos. Fue el pasado 6 de abril cuando Madrid vivió uno de los momentos más especiales de toda su historia, la bautizada como la boda del año. Un enlace que no sólo reunió a la alta sociedad, sino a distintas personalidades, así como a miembros de la familia de Su Majestad el Rey Felipe VI. De hecho, en la lista de invitados figuró el nombre de don Juan Carlos y doña Sofía, entre otros.



Teresa Urquijo entrando a la iglesia. (Foto: Gtres)

El rito religioso se celebró en la iglesia de San Francisco de Borja. Sin embargo, después, tanto los recién casados como el resto de los asistentes se reunieron en el festejo posterior, en la finca El Canto de la Cruz -ubicada en Colmenar Viejo-, propiedad de los abuelos maternos de la novia, los marqueses de Laserna.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo el día de su boda. (Foto: Gtres)

En el mencionado enclave estaba todo preparado con minuciosidad para que todos pudieran vivir una jornada única en la que José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo fueron los grandes protagonistas. Todos ellos pudieron disfrutar de un ambiente festivo al mismo tiempo que degustaron un banquete de altura servido por Lhardy, restaurante que está situado en el número 8 de la Carrera de San Jerónimo y que fue fundado en 1839.