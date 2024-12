El plan familiar de José Luis Martínez-Ameida y Teresa Urquijo en Madrid antes de Navidad

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida pasaron por el altar hace ocho meses y ya se han convertido en uno de los matrimonios más icónicos de la crónica social. Acuden a los eventos más importantes, ya sean dentro o fuera de Madrid, ciudad donde han fijado su residencia habitual. Como no podía ser de otra forma, los enamorados han aprovechado para asistir a Madrid Horse Week, donde han coincidido con algunos rostros tan importantes como el empresario Enrique Cerezo.

No estaban solos, el alcalde y su mujer han pasado la jornada junto a Beatriz Moreno y Lucas Urquijo, padres de Teresa Urquijo. No es la primera vez que Almeida se deja ver con sus suegros porque entre ellos hay una relación fantástica. La familia no ha esperado a la Navidad para reunirse y ha exprimido al máximo el evento hípico que se organiza en uno de los pabellones de IFEMA.

José Luis Martínez-Almeida con su familia. (Foto: Gtres)

Teresa Urquijo, tan elegante como siempre, ha llevado una americana firmada por Charlotte Blaz. Hay que destacar que se ha convertido en una mujer muy influyente. Siempre va perfecta. Su estilo ha evolucionado desde que se enamoró del político del Partido Popular. Su trayectoria es tan prudente como discreta, pero es inevitable hablar de ella en ciertas situaciones.

Beatriz Moreno y Lucas Urquijo pertenecen a la alta sociedad, tanto es así que Beatriz está emparentada con la familia Borbón. Esa es la razón por la que las infantas Elena y Cristina, así como Juan Carlos I y la Reina Sofía, asistieron a la boda de Almeida.

Un encuentro especial

Almeida, Teresa Urquijo y Enrique Cerezo. (Foto: Gtres)

La Navidad está a la vuelta de la esquina, pero José Luis Martínez-Almeida no necesita ninguna excusa para disfrutar del calor de su entorno, por eso ha estado con sus suegros en Madrid Horse Week. Han almorzado en el restaurante de este evento y han pasado un rato con Enrique Cerezo, presidente del Atlético del Madrid y buen amigo de la familia.

El empresario ha intercambiado una conversación amable con Teresa Urquijo, quien se ha reído de los comentarios de su amigo en más de una ocasión. Las fotos a las que ha tenido acceso LOOK confirman que el encuentro ha sido entrañable.

La aparición de la infanta Elena

La infanta Elena en la Madrid Horse Week. (Foto: Gtres)

Como todo el mundo sabe, la infanta Elena es una apasionada de los caballos, así que su asistencia al Madrid Horse Week no ha sorprendido a nadie. Se ha olvidado de las cámaras y ha mostrado su versión más cercana. Ha comido en el restaurante, ha saludado a sus amistades y ha disfrutado del evento.

La hermana del Rey Felipe ha sabido aprovechar el fin de semana. Después de esta feria se ha desplazado hasta el espectáculo taurino que Enrique Ponce ha organizado para recaudar fondos y ayudar a las víctimas de la DANA de Valencia. La corrida ha tenido lugar en la plaza Vistalegre y ha contado con la presencia de Victoria Federica, fiel seguidora de los toros.