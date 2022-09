Los momentos más polémicos de Letizia

Como cada 15 de septiembre, Palacio está de celebración. En 1972 nació Letizia, fruto de la historia de amor de sus padres, Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano. Tras licenciarse en Ciencias de la Información, en la rama de Periodismo, en la Universidad Complutense de Madrid, comenzó sus primeros pinitos en Abc, recibiendo en el año 2000 el Premio Mariano José de Larra por su labor como Mejor periodista menor de 30 años. Lo que nadie sabía es el que 1 de noviembre de 2003 su vida cambiaría por completo, al anunciar su compromiso matrimonial con el entonces Príncipe de Asturias. Desde ese momento, Letizia se ha convertido en una figura pública muy aclamada en la actualidad, pero que también ha vivido momentos muy polémicos como miembro de la realeza.

El reproche a su guardaespaldas

Fue en septiembre de 2019 cuando la actual Reina vivió uno de los momentos más polémicos de la realeza. Felipe y Letizia viajaron hasta Sevilla para inaugurar la exposición sobre la primera vuelta al mundo capitaneada por Magallanes y Elcano. Cuando llegaron en el coche oficial a los Reales Alcázares de la capital hispalense, un obstáculo se puso en el camino de la Reina, provocando un momento que terminó haciéndose viral. Al acercarse al público que la vitoreaba tras las vallas del perímetro de seguridad, la monarca tropezó con un escalón al grito de “¡Que me caigo!”. En ese momento, se dirigió a su guardaespaldas y le reprochó no haber estado atento: “No me has avisado del escalón. Casi me mato. ¿No has visto el escalón que hay ahí?”. Una polémica que no pasó inadvertida.

Los mensajes con su ‘compi yogui’

Corría el año 2016 cuando la Guardia Civil llevó a cabo una serie de investigaciones en torno a Javier López Madrid, amigo íntimo del Rey Felipe VI y compañero de yoga de Letizia, para esclarecer una denuncia interpuesta contra él por un presunto delito de acoso sexual. Tras esto, se filtraron unas conversaciones entre los Reyes y el acusado que no les dejaron en buen lugar. Tras la imputación de Javier en el caso de las tarjetas black, los monarcas le mostraron su apoyo a través de mensajes escritos, filtrándose el que le envió la Reina: “Te escribí cuando salió el artículo de las tarjetas en la mierda de LOC y ya sabes lo que pienso, Javier. Sabemos quién eres, quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos… lo demás, merde. Un beso compi yogui (miss you!!!)”.

El rifirrafe con doña Sofía

En 2018, Letizia volvió a ser noticia. Fue durante la Semana Santa, concretamente, en la catedral de Palma de Mallorca, cuando la Reina dejó clara públicamente la mala relación con su suegra. A la salida del templo, doña Sofía intentó llamar la atención del fotógrafo de Casa Real, agarrando entre sus brazos a Leonor y Sofía para inmortalizar una instantánea familiar. En ese momento, Letizia se interpuso entre el objetivo del profesional y la imagen que tenía que retratar. La Reina Emérita intentó zafarse del obstáculo mientras el rey Felipe hizo el amago de agarrar el brazo de su esposa para ponerle fin a la situación. Para rematar, momentos previos al tradicional posado de la Familia Real, la reina Sofía le dio un beso a Leonor, que su madre borró de su frente. Unos malos gestos y modales que hoy, cuatro años después, siguen siendo noticia.

No se persigna

La última polémica de la Reina tuvo lugar el pasado mes de julio cuando, al comienzo de la misa de ofrenda al Apóstol en la Catedral de Santiago de Compostela, la consorte no se santiguó, mientras que sus hijas y Felipe VI sí lo hicieron.

Al parecer, Letizia ha dejado de hacer la señal de la cruz en actos religiosos desde que su marido fue proclamado Rey en 2014, pues siendo Princesa de Asturias sí acostumbraba a seguir este rito. Un gesto que sembró la duda entre la población, llegándose a preguntar si Letizia era realmente católica o atea.