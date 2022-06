Paloma Rocasolano y su novio: Romántica velada de concierto

Noche romántica para dos en uno de los lugares más emblemáticos de Madrid. La madre de la Reina Letizia ha disfrutado de una velada en compañía de su pareja, el empresario británico Marcus Brandler. La pareja lleva más de un año junta y su relación va viento en popa. De hecho, el empresario es uno más de la familia y no faltó hace unas semanas a la fiesta de cumpleaños de la suegra de Felipe VI, en la que también estuvieron los Reyes y sus hijas.

A sus setenta años, Paloma parece haber encontrado la estabilidad junto al empresario, al que saca cinco años. A pesar de que la madre de doña Letizia y su pareja suelen mantener un perfil bajo, ello no es óbice para que, siempre que es posible, disfruten de planes como el resto de las personas. Es más, dado que Marcus vive a caballo entre España y el Reino Unido, la pareja tiene que aprovechar al máximo el tiempo que está junta.

Muy cómplices y felices, la pareja intenta llevar una vida normal. De hecho, es habitual que disfruten de paseos por la capital, aperitivos en terrazas, planes culturales o días con sus nietas, sobre todo, con la recién nacida segunda hija de Telma Ortiz.

En esta ocasión, Paloma Rocasolano y Marcus aprovecharon para acudir al concierto que el cantante Miguel Poveda ofreció en el Jardín Botánico de Madrid. Ajenos a las miradas, la madre de la Reina Letizia y su novio disfrutaron de la música del artista y no dejaron de compartir miradas cómplices. No obstante, la presencia de algunos medios les incomodó, ya que no les gusta estar en el foco de interés.

Si hay algo que caracteriza a la madre de la Reina Letizia es su discreción. Paloma Rocasolano siempre tiene una sonrisa para los periodistas, aunque rara vez se pronuncia sobre los temas sobre los que le preguntan los reporteros. Ella es uno de los mayores apoyos para la esposa de Felipe VI. Es más, aunque ahora tanto la Princesa Leonor como la Infanta Sofía son mayores, en el pasado era ella la que se trasladaba a la Casa de Asturias para estar con sus nietas cuando los Reyes se encontraban de viaje. Una muestra clara de que Paloma cuenta con la plena confianza de su hija, la Reina doña Letizia. De hecho, en alguna ocasión se ha criticado que haya sido siempre Paloma Rocasolano la que se quede con las hijas de los Reyes, en lugar de, por ejemplo, la Reina Sofía.

A pocos días de la vuelta de la Princesa Leonor a España, todavía no han trascendido detalles de cómo serán los primeros días de la heredera en la capital, donde permanecerá hasta que empiece el nuevo curso a finales del mes de agosto. Más allá del viaje a Palma de Mallorca, seguro que la Princesa aprovechará estos meses de descanso para estar con los suyos, entre los que se encuentra, por supuesto, su abuela materna.