Todas las miradas están posadas sobre Enrique Ponce y Ana Soria. Pese a haber intentado por todos los medios salvaguardar su romance en el más absoluto hermetismo, finalmente la pareja ha optado por dar un paso al frente para convertirse en los invitados del próximo programa de El Hormiguero, el cuál está previsto que se emita a partir de las 22:00 horas en Antena 3 para que la joven y el torero puedan resolver las dudas de la audiencia.

Tan solo unas semanas después de que saliera a relucir públicamente el divorcio del diestro, una nueva noticia giraba en torno a él de la manera más inesperada. Y es que, todo apuntaba a que su corazón estaba de nuevo ocupado por una joven de la que únicamente se pudo saber el nombre por aquel entonces: Ana Soria. Algo que ambos confirmaban dejando a sus seguidores absolutamente perplejos, sobre todo teniendo en cuenta que les separan 26 años de edad.

No obstante, eso no parece haber sido un impedimento para que ambos estén a punto de sumar su tercer año a su sonada historia de amor, razón por la cual ya no se esconden y están dispuestos a someterse a las preguntas de Pablo Motos en pleno directo. Pero, ¿qué ha sido de uno de los toreros más destacados del panorama internacional? Aunque ahora está destacando más su vida personal, lo cierto es que Enrique ha sido uno de los maestros más reconocidos a lo largo y ancho del globo, razón por lo que cuenta con una impecable trayectoria profesional que avala su éxito y que LOOK te muestra a continuación.

Una sorprendente (y cambiante) vida amorosa

A sus 51 años, Ponce puede presumir de haber sido uno de los diestros que más récords ha batido en una plaza de toros, realizando desde el 1992 al 2001 un mínimo de 100 corridas anuales. Una ajetreada vida haciendo de su pasión su principal fuente de ingresos en la que también tuvo tiempo de enamorarse de la hija de Victoriano Valencia, Paloma Cuevas, a quien en varias ocasiones llegó a considerar «el gran apoyo» que había tenido a lo largo de su carrera. Es por ello que terminaron contrayendo matrimonio en octubre de 1996, fruto del cual nacieron sus dos hijas en común, Paloma y Bianca.

Pero el amor entre ellos llegaba a su fin en 2020, cuando ambos decidían tomar caminos separados por mutuo acuerdo para comenzar una nueva vida que nada tenía que ver con la anterior aunque manteniendo un respeto sobre todo por el bienestar de sus dos hijas.

Adiós toros, hola negocios

Ahora, el torero está disfrutando de una etapa alejada de los ruedos desde hace casi dos años y centrada tanto en el amor a Ana Soria como en sus negocios, sobre todo sabiéndose que llegó a ser el diestro mejor pagado del mundo según People With Money al poseer la increíble cantidad de más de 50 millones de dólares entre abril de 2022 y abril de 2023, contando con un patrimonio estimado de más de 170 millones de euros que está repartido en acciones, bienes inmobiliarios, restaurantes de la cadena Enrique el Hambriento en Madrid, un equipo de fútbol americano bautizado como Los Ángeles de Chiva, una marca de vodka, un perfume llamado De Enrique con Amor y una línea de moda nombrada Enrique Ponce Seducción.

Por si fuera poco, también cuenta con varios locales comerciales y naves en Úbeda, Villacarrillo, Torremolinos o Fuengirola, además de la tarea centrada en la explotación agrícola y ganadera en su finca de la Cetrina, ubicada en Jaén.