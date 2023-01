El nuevo relato de otra supuesta víctima que deja en muy mal lugar a Dani Alves

Las últimas horas están siendo claves para esclarecer los hechos que señalan a Dani Alves como culpable de un presunto delito de agresión sexual a una joven de 23 años durante el pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona. Si bien era durante el día de ayer cuando salía la luz que un tatuaje en el abdomen del ex jugador del FC Barcelona había sido un dato definitivo para corroborar la versión de la víctima y que el deportista tuviera que dar un cuarto relato sobre lo sucedido, habiéndose contradicho previamente, ha sido ahora cuando amigas de la chica en cuestión se han armado de valor para admitir que con ellas el brasileño tampoco se habría portado como debería.

Teniendo en cuenta la envergadura del entramado, no solo han tenido oportunidad de declarar sobre lo acontecido los dos protagonistas; sino también el personal de seguridad de local, que se encargó de activar el protocolo de abuses sexuales en los aseos de la zona VIP en la que se desarrollaron los supuestos hechos; además de las dos jóvenes que acompañaron a la víctima; su prima; y también una amiga. Unos relatos que han sido de vital importancia para saber con todo lujo de detalles qué fue lo que sucedió durante la noche previa a Nochevieja.

De esta manera, y según se recalca a través de La Vanguardia, una amiga llegó a confesar que Dani estuvo tocándola con violencia e incluso colocándola la mano en sus partes íntimas hasta que, finalmente, ella pudo alejarse de él. Unas palabras que coinciden a la perfección con las de la víctima que formuló la denuncia y aportó una sucesión de pruebas por las que a día de hoy el futbolista permanece en prisión preventiva, habiendo confesado además haber visto «cómo tocaba a sus amigas y lo pegado que estaba a ellas» cuando ya había tenido lugar el abuso en los baños.

Dani Alves, protagonista de «insinuaciones» hacia Miriam Sánchez

Por si fuera poco, a lo largo de esta misma tarde en Sálvame, Pipi Estrada ha tomado la palabra para asegurar que el ex futbolista azulgrana llegó a intentar flirtear con la que fuera su pareja, Miriam Sánchez: «Era todo muy inocente, tipo insinuaciones, insinuaba. Incluso hubo un momento en el que una de las cosas me llamó mucho la atención, y es que le dijo cosas como ‘hablamos cuando podamos hablar’ y le mandaba besitos rosas. Nunca lo entendí», comenzaba explicando el de Gijón, asegurando además haber hablado con Dani Alves para pedirle explicaciones: «Él me dijo ‘Papi, qué me estás contando. Papi, yo no he hecho eso. Alguien habrá utilizado mi teléfono’».

No obstante, en todo momento el ex asesor de Mujeres y Hombres y Viceversa ha querido quitar hierro a su asunto para dar importancia a la difícil situación por la que probablemente está atravesando la víctima: «No pasó nada, no hubo oportunidad para que pasara. Pero no es un tema que me ocupe ni me preocupe en estos momentos. Ahora estamos hablando de palabras mayores: una supuesta violación».