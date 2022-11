Miriam Sánchez, detenida por un presunto atentado contra la autoridad

Miriam Sánchez ha sido detenida por un presunto delito de atentado contra un agente de autoridad. Según ha informado Fiesta, la ex de Pipi Estrada habría vuelto a tener problemas con la policía, puesto que no está pasando por su mejor momento. El programa conducido por Emma García se ha puesto en contacto con dos fuentes cercanas a la ex actriz de cine para adultos, que han dado dos versiones. La primera es que, en estos momentos se encontraría ingresada en un hospital céntrico de Madrid custodiada por la policía, mientras que la otra afirma que habría pasado la noche en un calabozo, también en el centro de la capital.

Sea como fuere, lo cierto es que la colaboradora de televisión parece estar pasando por un bache, hasta tal punto que Alexia Rivas ha informado de que tanto Pipi como su hijo “estaban un poco preocupados por ella”. El espacio de Telecinco ha intentado ponerse en contacto con la protagonista, pero han recibido el silencio como respuesta. No obstante, sí han conseguido hablar con su ex pareja quien, al parecer, ha dejado claro que no va a llamarla. “Se siente muy decepcionado con todas las declaraciones que ha dado sobre él. Quiere su felicidad, pero no la va a llamar”, ha explicado el programa.

Y es que, no es el único altercado que Miriam Sánchez ha protagonizado en los últimos meses. Si nos remontamos a 2019, la ganadora de Supervivientes 2008 fue detenida por, presuntamente, robar en unos grandes almacenes. Según informó Cuatro al día, la ex actriz se habría llevado varios productos por un valor de 900 euros, por lo que fue trasladada directamente a comisaría. Por aquel entonces, Pipi Estrada ya mostró su preocupación por ella en las páginas de Semana: “Estoy destrozado. Miriam no tiene para tirar, pero tampoco tiene esa necesidad”.

Pero, sin ir más lejos, el pasado mes de enero, Miriam volvió a ser protagonista de la actualidad tras un altercado en un restaurante del municipio gaditano de Conil. “Vimos a Miriam en un estado complicado, cayéndose por las calles…Tiró copas al suelo”, comentó un testigo para Sálvame, revelando que fue su comportamiento el que obligó a los responsables del negocio a llamar a las autoridades. Tras este desafortunado episodio, fue ella misma la que respondió con un testimonio de lo más desgarrador. “A veces pierdes la cordura de ti misma”, reconoció, quejándose de la falta de apoyo familiar y social que estaba sufriendo.

Sus últimas declaraciones

El pasado 5 de octubre, la conocida como Lucía Lapiedra concedió para Lecturas su entrevista más dura hasta la fecha, en la que desveló el infierno vivido junto a Pipi Estrada. Tanto es así que, incluso, acusó al televisivo de haberle agravado su problema de alcoholismo: “Pipi tiene la enfermedad de la televisión y se ha pasado la vida hablando de mí. Y eso a un alcohólico lo revienta”. Pero no todo quedó ahí, pues la ex actriz de cine para adultos también confesó que su ex pareja utilizó su pasado en la batalla por la custodia de su hija: “Me dijo que él era periodista y yo una actriz de cine erótico y que un juez nunca me daría la custodia”.