El notable cambio físico que ha llevado a Elena Tablada a presentarse a Miss Universo

La carrera de Elena Tablada continúa imparable. Después de sorprender con su paso por el concurso de Mediaset Bailando con las estrellas, la ex pareja de David Bisbal ha anunciado que se ha presentado como candidata al certamen de Miss Universo. «No entraba dentro de mis planes, pero mi familia de Miami tiene muchas esperanzas en mí y mira, me inscribí, aunque creo que estoy fuera de los cánones de lo que son estos certámenes de belleza, pero ya han cambiado y querían a una persona que fuera cubana y por qué no», expresaba en exclusiva para el programa Fiesta.

«Me preguntaron qué me veía de especial y, aunque creo que tengo el físico en contra, lo que tengo es mi cabeza y como los años me han hecho amueblarla. Por lo tanto, lo mejor que tengo es el aprendizaje. Me voy a dejar llevar y sorprender por la vida», proseguía la empresaria. Pese a que su físico no lo ha elogiado en exceso, lo cierto es que este nuevo reto ha puesto de manifiesto la evolución que ha experimentado su cuerpo, a lo largo de los años, desde que su nombre comenzó a sonar con fuerza en la crónica social.

Elena Tablada y David Bisbal en el aeropuerto de Miami. (Foto: Gtres)

Fue en 2005 cuando se convirtió en un rostro conocido de nuestro país tras salir a la luz su romance con David Bisbal. Por aquel entonces, la diseñadora de joyas tenía 24 años y su imagen lucía un estilo más juvenil, aparentemente sin ningún retoque estético y sin apenas maquillaje. Cinco años después, concretamente en 2010, Elena daba a la luz a la hija que tiene en común con el almeriense y, por aquel entonces, el único cambio notable de su look, desde sus inicios, era el color de su melena, la cual era más rubia. Sin embargo, en 2013, optó por escurecerla y, tres años después, por cortarla y añadirle flequillo.

Elena Tablada y David Bisbal presentando a su hija frente a los medios. (Foto: Gtres)

Más allá de los cambios en su cabello, a lo largo de los años, Elena Tablada nunca se ha mostrado reacia al bisturí y, a través de las redes sociales, ha compartido, en más de una ocasión, los numerosos retoques estéticos a los que se ha sometido para verse siempre rejuvenecida. Desde tratamientos para las bolsas de los ojos, hasta el cuello, son algunas de las zonas que la próxima participante del certamen de Miss Universo ha decidido modificarse.

Elena Tablada en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Tablada también confesó haberse sometido a una mastopexia, una operación de estética que tiene como objetivo elevar el pecho y reducir su tamaño. Y es que, tal y como ella misma expresó, «nunca se había sentido cómoda con el tamaño de su pecho», algo que le motivó a atreverse con el cambio: «Me lo pensé mucho, pero al final de la vida solo te arrepientes de las cosas que no haces para sentirte mejor contigo mismo», explicaba en la Red.

Elena Tablada en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

A día de hoy, a sus 43 años, Elena posa en la multitud de eventos a los que acude con una imagen mucho más renovada que la que poseía, hace dos décadas. Una imagen que, actualmente, le ha motivado a presentarse a la nueva edición del certamen de Miss Universo.