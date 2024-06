La sorprendente razón por la que Elena Tablada quiere ganar el certamen de Miss Universo

Elena Tablada se ha convertido en una de las grandes protagonistas del momento tras confirmar cuál es su nuevo proyecto: quiere ganar el certamen de Miss Universo. La diseñadora de joyas se dio a conocer a raíz de su relación con el cantante David Bisbal, con quien tiene una hija en común. Esta historia de amor no llegó a buen puerto y Elena reconstruyó su vida sentimental de la mano de Javier Ungría, pero este romance tampoco funcionó. Por todo esto, está buscando nuevas ilusiones y ha explicado por qué quiere ser modelo y ganar un concurso importante.

Elena Tablada lleva años recibiendo la atención de numerosos medios. Aparentemente tiene una vida fácil: puede vivir de su trabajo, es madre de dos niñas, colabora puntualmente con diferentes cadenas de televisión y sus redes sociales acumulan muchos seguidores. Sin embargo, siente que no sabe darle valor a todo lo que ha conseguido, por eso está dispuesta a subirse encima de las pasarelas y ser nombrada Miss Universo.

Elena Tablada, saliendo de un barco. (Foto: Gtres)

La ex de David Bisbal ha hablado con el periodista Iván Reboso para confirmarle esta noticia. La decisión está tomada y quiere que todo el mundo sepa el motivo. «Quiero quererme, quiero aprender a valorarme y en este punto de mi vida creo que es el momento ideal para dar este paso y demostrarme que me quiero tanto por dentro como por fuera», ha comentado al respecto.

Elena Tablada quiere representar a Cuba

Iván Reboso ha explicado en el programa Fiesta que Elena está muy ilusionada. Ha superado muchos obstáculos en los últimos meses y ahora está en disposición de cumplir sus sueños. Hay que recordar que se separó de Javier Ungría, una ruptura bastante tormentosa que ha acabado en los tribunales. Javier fichó como concursante de Supervivientes 2024, gesto que Tablada sigue sin comprender.

Elena Tablada, saliendo del juzgado. (Foto: Gtres)

La diseñadora prefiere no entrar en más guerras con Javier. Su objetivo es brillar encima de las pasarelas, ha hecho las pruebas para representar a Cuba en Miss Universo, le han aceptado y de momento estará centrada en este proyecto

«Tenía ganas de dar un cambio en su vida», comenta Iván. Y añade: «desea quererse a sí misma tras estos baches que ha superado en su vida. Ha llegado el momento de mostrarle al mundo quién es. Ha pasado los últimos años de su vida contando lo que le ha pasado, ha tomado el mundo por montera y ahora va a por todas».

Elena Tablada cuenta con el apoyo de su familia

De momento se desconoce la opinión de David Bisbal, pero Elena asegura que su familia le apoya al 100%, de hecho es su entorno el que le ha animado a pelear por este objetivo. «No entraba dentro de mis planes, pero mi familia de Miami tiene muchas esperanzas en mí y mira. Me inscribí, aunque creo que estoy fuera de los cánones de lo que son estos certámenes de belleza, pero ya han cambiado y querían a una persona que fuera cubana y por qué no», ha declarado en el programa que presenta Emma García.

Elena Tablada en los Premios de la Academia de la Moda española. (Foto: Gtres)

«Me preguntaron que me veía de especial y, aunque creo que tengo el físico en contra, lo que tengo es mi cabeza y como los años me han hecho amueblarla. Por lo tanto, lo mejor que tengo es el aprendizaje. Me voy a dejar llevar y sorprender por la vida».

Elena ha sido la primera en reconocer que no es una modelo al uso, pero tiene la misma ilusión que el resto de sus compañeras. Las posibilidades son las mismas para todas y ya ha pasado varias fases, así que solo hay que esperar para ver qué final tiene esta historia.