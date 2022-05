Han pasado 9 años desde la muerte de Mario Biondo, el que fuera marido de Raquel Sánchez Silva. La presentadora y el cámara se conocieron en 2011 cuando coincidieron en el rodaje de Supervivientes. La chispa fue instantánea y, tan solo un año después, el 22 de junio se daban el ‘sí, quiero’ en una romántica ceremonia en Taormina, en Sicilia, tierra natal de Mario.

Sin embargo, su historia de amor pronto llegaría a su fin por un inesperado y desafortunado desenlace. El cámara apareció muerto el 30 de mayo de 2013 en el domicilio que compartía con la presentadora. Desde entonces, la familia de Biondo no ha parado de buscar las claves por las que falleció, ya que los informes forenses que se han realizado a lo largo de estos años determinan que fue «presumiblemente a causa de un suicidio».

Nada más terminar el año, Santina, madre de Biondo hablaba por primera vez en una televisión española. Lo hizo en el espacio de Todo es verdad, emitido en Cuatro. En la actualidad, en España, el caso de Mario Biondo está cerrado, pero sigue abierto en Italia, ya que la familia quiere reunir una serie de pruebas con las que asegurar que el cámara no se quitó la vida. En aquella intervención, Santina dejó clara una cosa , es que no culpa en ningún momento a Raquel Sánchez Silva de lo ocurrido, pero sí indicó que no entiende “por qué no ha estado al lado de la familia en estos complicados momentos y por qué se ha negado a reabrir el caso del de un día fue su marido».

Contradicciones del caso

El entorno de Mario sigue luchando con todas sus fuerzas para esclarecer lo sucedido, ya que se realizaron tres autopsias en las que aparecieron una serie de contradicciones que hicieron sospechar que Mario Biondo no puso fin a sus días.

La primera de ellas la firmó el doctor Abenza Rojo y concluía que Mario Biondo se había suicidado ahorcándose con una pashmina. Después, a petición de las autoridades italianas se realizó un segundo examen al cuerpo de Mario. “No había signos de violencia en el cuerpo”, decía el informe que aseguraba que al no haber intervenido una tercera persona, se considera suicidio -sea o no una muerte voluntaria-.

Los padres de Biondo no quedaron satisfechos con los resultados y encargaron un informe a dos forenses italianos cuyos resultados se hicieron públicos. Según Corrado Cugno y Maurizio Cusimano, la postura del cuerpo del fallecido no era compatible “con la posición voluntaria en una dinámica de suicidio”. Gracias a este informe y en base a lo que admitía, en octubre de 2018, la fiscalía General de Palermo toma la determinación de reabrir el caso sobre su muerte y solicita así una tercera autopsia. Dicho examen forense fue realizado por un total de siete peritos, cuyos resultados no se han hecho públicos. Santina reveló en exclusiva a este digital que es la propia policía la que ha prohibido publicar datos de la última autopsia ya que, según la madre de Mario, es un hecho que la propia familia ha denunciado y que “podría confirmar el homicidio”.

Nuevas pruebas

Durante la intervención de Santina Biondo al espacio televisivo, explicó que la noche en la que murió Mario, no estaba solo y lo ha descubierto gracias a la empresa Emme Team. “La noche que mi hijo murió había dos personas y tengo sus nombres y apellidos, pero no puedo decir por el momento nada más. Se conectaron dos teléfonos móviles diferentes a la casa de Mario”, dio a conocer Santina. “Mi hijo no se suicidó porque él era feliz. A él lo mataron, lo asesinaron”, sentenció su progenitora.