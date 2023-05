Muere Tina Turner a los 83 años

El panorama internacional musical está de luto. Ha sido hace escasos minutos cuando se ha dado a conocer la inesperada muerte de Tina Turner. La cantante ha fallecido a los 83 años de edad a consecuencia de una larga enfermedad, la cual ha afrontado hasta su último suspiro en su casa de Küsnacht, pequeña localidad de Suiza cercana a Zúrich.

Ha sido la portavoz de la intérprete de I Don’t Wanna Lose You, Bernard Doherty, la encargada de hacer pública esta triste pérdida a través de un comunicado en el que ha expresado el cariño que sentía hacia ella: «Con ella, el mundo pierde a una leyenda de la música y a un modelo a seguir», comenzaba explicando, demostrando así que no solo sus seres queridos pierden a una pieza clave en sus vidas, sino también todos sus seguidores, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una de las artistas más reconocidas a nivel mundial de todos los tiempos.

Pero cabe destacar que Tina no lo ha tenido nada fácil en lo que a su trayectoria profesional se refiere. Antes de estar situada en lo más alto, la cantante ha tenido que ir escalando, habiendo iniciado su carrera en la década de los años 50 cuando el rock and roll comenzaba a escucharse, para ir evolucionando y convertirse en todo un fenómeno de masas. Un logro que vino en parte dado por la publicación del vídeo de su canción What’s Love Got to Do with It, el cual consiguió estar en en el número uno de las listas de éxitos de la época al considerar el sentimiento del amor como «una emoción de segunda mano».

No fue hasta el año 1980 cuando Turner se consagró como una de las artistas más especiales de su género y no solo por su impecable voz, sino también por un marcado estilo basado en una chaqueta corta, mini falda y tacones de aguja que combinaban a la perfección con su cabellera rubia. Una serie de tendencias que hicieron que la estadounidense fuera una figura única e irrepetible a la par que aclamada a lo largo y ancho del globo incluso pese al paso de los años.

Tal fue su éxito y su gran acogida en países de todos los rincones del planeta que fue incluso apodada como la reina del rock and roll. Es por ello que no resulta en absoluto extraño que la cantante ganare seis de sus ocho premios Grammy en la década de los 80, colocando además una docena de sus canciones en el Top 40 de las más escuchadas de manera internacional, entre las que estaban Better Be Good to Me, Typical Male, The Best o Private Dancer. Como no podía ser de otra manera, sus fans fueron interesándose por acudir a shows de Turner en directo, razón por la que en 1988 logró vender hasta 180 mil entradas en un concierto en Río de Janeiro, lo cual sigue siendo todo un récord en la actualidad y ahora tanto sus compañeros de profesión como sus fans lloran su pérdida.