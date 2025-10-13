Muere la hermana de Sonia Monroy tras una dura batalla contra el cáncer

Sonia Monroy atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. La actriz y cantante ha recibido la devastadora noticia del fallecimiento de su hermana, quien no logró superar un cáncer terminal que le había sido diagnosticado meses atrás. Esta pérdida llega apenas días después de que Monroy se sentara en el programa ¡De Viernes! para hablar del delicado estado de salud de su hermana, confesando con sinceridad que estaba viviendo «el peor momento de su vida». Durante la entrevista, la artista se mostró contenida pero profundamente afectada, asegurando que prefería no entrar en demasiados detalles porque el dolor era demasiado intenso tanto para ella como para el resto de su familia.

La muerte de su hermana representa un golpe especialmente duro para Sonia, quien ha tenido que enfrentarse ya a la pérdida de otros miembros de su familia. Dos de sus hermanos, Frank Monroy y el conocido DJ Peter Mc, fallecieron en accidentes de tráfico, marcando un pasado familiar lleno de tragedias. La pérdida de Frank, ocurrida en 2018, fue particularmente dolorosa, como la propia Sonia expresó en sus redes sociales: «Ayer estabas sonriendo a mi lado y hoy estoy condenada a no volver a abrazarte, hermano. Revivir por segunda vez que un accidente de moto se lleve a un hermano está siendo lo más doloroso que me pasó en la vida. ¡Estaba preparándome para ver partir a mamá, no a ti, Frank! Te llevaré siempre en mi corazón». Por su parte, la muerte de Peter Mc a finales de 1993 también dejó una profunda huella en la actriz, quien reconoció que aquel suceso le provocó una depresión intensa que aún recuerda con dolor.

Sonia Monroy en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Durante su paso por el reality Supervivientes All Stars 2, Sonia Monroy eligió mantener en secreto el difícil momento que atravesaba su familia. «He estado sonriendo mientras por dentro me moría, pero necesitaba hacerlo así», confesó. Esta decisión de ocultar la enfermedad de su hermana a sus compañeros fue una manera de proteger tanto a su familia como la dinámica del programa, aunque supuso un esfuerzo emocional enorme para la artista. En sus redes sociales, Sonia había compartido algunos mensajes que reflejaban su preocupación y esperanza, como aquel que decía: «Detrás de cada guerrera que cree en sí misma hay una hermana fuerte que cree en ella primero».

La enfermedad de su hermana también generó tensiones con su representante y amiga de largo tiempo, Yola Berrocal. Durante su paso por Supervivientes, Sonia confió en que su sobrina Alba la representara en los platós, destacando la importancia de que su familia estuviera presente y que el dolor se mitigara con la cercanía de sus seres queridos. «Lo que más me duele es que no me ha respetado. Para mi familia, ver a Alba allí era un aliciente, una forma de esperanza en medio del dolor», explicó. La situación tensionó aún más la relación entre ambas, provocando desencuentros públicos en programas como ¡De Viernes!, donde Sonia manifestó su decepción por la actitud de Yola Berrocal y la falta de respeto hacia su familia.

Stories de Instagram de Sonia Monroy. (Foto: RRSS)

A pesar de las dificultades y los conflictos mediáticos, Sonia Monroy enfrenta ahora un duelo profundo y personal. La muerte de su hermana no solo representa la pérdida de un ser querido, sino que también revive recuerdos dolorosos de tragedias familiares pasadas. En este contexto, el entorno de la actriz se encuentra de luto y la artista ha recibido el apoyo de sus seguidores, quienes han mostrado su solidaridad frente a un momento tan delicado. La noticia, que llega en un periodo de gran visibilidad mediática para Sonia, ha conmocionado tanto a sus fans como a sus compañeros de profesión.