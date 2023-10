Sonia Monroy cumple 51 años en su peor momento: de su éxito en ‘Sex Boom’ a su fracaso matrimonial

Parecía que la vida de la polifacética Sonia Monroy iba viento en popa, sobre todo después de su salto a Hollywood y de la felicidad que irradiaba dentro de su matrimonio con el atractivo joven Juan Diego, con el que se llevaba 22 años de diferencia. Sin embargo, aunque en un principio se mostraba de lo más encantada con su esposo, parece que el salto generacional existente entre ambos ha terminado siendo la causa de su ruptura. Así lo confirmaba ella misma este verano, asegurando que, tras siete años de amor, la relación terminaba a causa de la diferencia de edad, un hecho que la dejaba totalmente devastada.

Ahora, a punto de soplar 51 velas este 1 de octubre, la que fuera una de las componentes del grupo musical Sex Boom puede presumir de haber cumplido uno de los sueños de su juventud: el de ser actriz. No sin haber encontrado obstáculos de lo más complicados a lo largo de su vida.

Sonia Monroy durante su época de Sex Boom / Gtres

Nacida en 1972 en Barcelona e hija de un padre tenor y una madre actriz, Sonia siempre tuvo claro que quería dedicarse al mundo del espectáculo. Y aunque con 18 años comenzó a trabajar como intérprete con Alfonso Arús, no fue hasta su incursión en los exitosos programas de televisión Esta noche cruzamos el Mississipi y Crónicas Marcianas cuando la joven comenzó a ganar popularidad y fama.

Tanto es así que no lo dudó ni un segundo cuando se lanzó a fundar uno de los grupos musicales más conocidos de los 2000: Sex Boom. Con éxitos como Ven, ven, ven, Sonia Monroy, Malena Gracia, Yola Berrocal, Mónica Romero y Caroline Ross hicieron bailar a miles de personas en las pistas de baile. Su desparpajo y sus ganas de pasárselo bien conquistaron al público a través de la pequeña pantalla. Sin embargo, las rencillas entre varias de las integrantes y los desacuerdos entre ellas llevaron a la ruptura de la formación solo dos años después.

Sonia Monroy junto a Yola Berrocal / Gtres

Y tras haber sido una de las protagonistas más reconocidas de los late nights de nuestro país durante cerca de una década, de repente se acabaron las oportunidades para Sonia en España, por lo que decidió trasladarse a Miami para dedicarse a la interpretación. Fue en uno de sus viajes a Barcelona donde conoció a Juan Diego, con el que se casó en 2016 en el continente americano, concretamente en Los Ángeles.

Solo cuatro años después, en uno de los mejores momentos del matrimonio, Sonia decidió concursar junto al exfutbolista colombiano en la segunda edición de La casa fuerte, un reality de Telecinco en el que ambos mostraron la complicidad que había entre ellos y donde Sonia volvía de nuevo a la cadena que tantas alegrías le había dado en el pasado. Pero no fue por mucho tiempo.

Sonia Monroy / Gtres

Después de la expulsión de la pareja del concurso, ambos regresaron a América a seguir desarrollando su vida. Una vida que ahora no va todo lo bien que a Sonia le gustaría. No obstante, la cantante asegura que a pesar de no haber podido cumplir su sueño de ser madre por problemas de salud y de su reciente ruptura con Juan Diego, ahora se encuentra ilusionada con sus proyectos laborales y no descarta que en un futuro pueda volver con el que hasta hace muy poco ha sido su marido.