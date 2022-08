Sonia Monroy se enfrenta a una grave operación que ha disipado uno de sus mayores sueños

Pese a que durante los últimos meses ha permanecido en un segundo plano mediático, Sonia Monroy ha vuelto a la carga, aunque por una razón que probablemente no habría deseado. La emblemática actriz ha tomado la palabra para hablar de la última intervención quirúrgica a la que ha tenido que someterse. Esta no es otra que una histerectomía, es decir, una cirugía para extirpar su útero y que ha roto en mil pedazos el deseo de la artista de convertirse en madre en algún momento de su vida.

A través de una publicación en Instagram, la cantante se ha armado de valor para compartir con sus más de 100 mil seguidores el difícil momento que estaría atravesando tanto a nivel físico como anímico: “Una vez más la vida me pone a prueba. Aún estoy en SHOCK, ni se me pasaba por la cabeza tener lo que tengo. Sinceramente, me enfrento a la cirugía más dura a la que me he sometido en toda la vida”, comenzaba explicando mientras descansaba sobre la cama de una de las habitaciones de la Clínica Ruber de Madrid. Pero su testimonio no quedaba ahí, y seguía desvelando cómo se había percatado de que iba a tener que desprenderse de uno de los órganos más importantes de su cuerpo a consecuencia de un diagnóstico médico erróneo: “El dolor psicológico que me causará que me quiten lo que las mujeres tenemos para crear vida y saber que nunca más podré ser mamá…”, señalaba, visiblemente apenada y admitiendo que ya nada quedaba de la esperanza que tenía en experimentar la maternidad.

No obstante, no todo iban a ser cosas malas. Tiempo después de haber llevado a cabo la operación, Sonia volvía a contactar con sus fans para contarles que había sido un éxito y que estaba bien, además de que, cuando pase el tiempo y vaya a alguna revisión, desvelará todo el proceso en sus redes sociales para ayudar a todas aquellas mujeres que tengan que someterse a lo mismo. Ahora, Sonia tiene que guardar reposo y admite estar sintiendo “dolor” y mucha “tristeza”, aunque prometiéndose a sí misma que lo afrontaría con la mayor entereza posible.

Para poner el broche de oro a su reflexión postoperatoria, Monroy ha recordado la importancia de acudir a un médico de confianza cada vez que algo no vaya bien: “Si sufrís de sangrados, hinchazón de abdomen, debilidad, dolores menstruales horribles y orináis mucho, haceros revistar por un buen ginecólogo. Haceros una ecografía vaginal. Es superimportante”, hacía hincapié, para después agradecer a todos sus seguidores por el apoyo recibido: “Gracias por todos los mensajes de ánimo. Pronto estaré dando guerra de nuevo”, zanjaba.

Como no podía ser de otra manera y en cuestión de minutos, Sonia recibía todo el cariño de un sinfín de rostros conocidos dentro del panorama nacional, como por ejemplo, el de Yola Berrocal o Rosa Benito, esta última dejando un “me gusta” en el post que se suma a los más de 500 que ya acumula.