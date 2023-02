Los cinco momentos clave de la vida (y de la televisión) de Nacho Palau

Fue el pasado verano cuando un cáncer rompió por completo los planes de Nacho Palau. En la recta final de Supervivientes ya notó que algo no iba bien y, unas semanas después de aterrizar en España, anunció públicamente su revés de salud. Desde entonces, el ex de Miguel Bosé se ha mantenido alejado del foco mediático. Hasta ahora.

El ex concursante de Honduras está a punto de regresar a las inmediaciones de Mediaset gracias a Déjate querer, donde contará cómo está siendo este duro proceso contra el cáncer y cuál es el papel del cantante en su lucha. «Cuando perdí la voz, sentí mucha empatía con Miguel», ha confesado a Paz Padilla en el adelanto del programa. «¿Y él que te dijo?», le pregunta la humorista. «Que estaba ahí, que no me preocupara», ha respondido. Unas palabras con las que deja entrever que su mala relación ha quedado en un segundo plano y que Bosé ha estado en su lado en uno de los peores momentos de su vida.

Una reaparición por todo lo alto y repitiendo programa que llega justo tras finalizar su tratamiento contra el cáncer. Y es que, cabe destacar que, aunque Palau siempre ha sido un rostro conocido debido a su historia de amor con Miguel Bosé, no ha sido hasta el año pasado cuando ha querido formar parte de la televisión, manteniéndose siempre en un discreto segundo plano. Pero todo cambió a principios de 2022, cuando quiso romper su silencio y hablar con sinceridad el romance que le ha marcado de por vida.

Su «historia de terror»

De esta forma, Palau calificó de «terrorífica» la última etapa de su romance, fruto del cual consiguió formar una familia mediante gestación subrogada. Fue durante una entrevista para Diez Minutos en la que destacó haber recurrido a la Justicia para solicitar la filiación de derecho para sus cuatro hijos, con el objetivo de que los hermanos pudieran convivir juntos. En esta, el valenciano también reconoció que en la primera parte de su relación fue muy feliz, pero que todo cambió a raíz de la llegada al mundo de sus hijos: «Miguel se empezó a obsesionar con la seguridad de los niños y esa obsesión fue haciéndose más grande». Un infierno que terminó por dinamitar su historia de amor: «Era tremendo, nos llevábamos fatal. Miguel cuando es bueno es muy bueno, y cuando es malo es el peor».

Su fichaje por ‘Supervivientes’

Tres meses después de hablar por primera vez, salió a la luz que Nacho Palau estaba a punto de poner rumbo a Honduras: «Hola a todos, soy Nacho Palau. Soy concursante de Supervivientes 2022 y tengo muchas ganas de ir al concurso. Os mando un beso fuerte a todos y nos vemos». Desde entonces, su fama fue en aumento, convirtiéndose así en un habitual en la pequeña pantalla.

Su primera entrevista

Un mes después de saltar la bomba, el ex de Miguel Bosé pisó por primera vez el plató de Déjate querer, concediendo así su primera entrevista en televisión desde que fuera pareja de uno de los cantantes más reconocidos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. De nuevo, el ex superviviente hizo hincapié en la decisión de Bosé de separar a sus hijos y llevárselos a Panamá: «Miguel tomó la decisión de separarlos. Estoy muy orgulloso porque son divinos, las cosas pasan y hay que dar mucho amor y hacerles sentir que estás ahí y que se sientan protegidos y apoyados».

Saltan las alarmas

Fue en agosto cuando su salud empezó a mostrar que algo no iba bien. Ya en Supervivientes, Palau notó que no respiraba bien, aunque no supieron ver el porqué. Una vez en España, el ex concursante tuvo que acudir de urgencias al Hospital Clínico de Valencia con el rostro completamente hinchado para ser intervenido y pasar a la UCI donde le realizaron una serie de chequeos para descubrir el origen de sus problemas respiratorios.

Tan solo unos días después, Nacho reaparecía en las redes sociales para comunicar que le habían detectado cáncer de pulmón: «Hola a todos queridos: Ya puedo confirmar, después de muchas pruebas médicas, que estoy pasando un cáncer pulmonar que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato». Desde ese momento, el ex superviviente se centró de lleno en su recuperación, alejándose así del foco mediático.

Un paso en su reconciliación

Un revés de salud que supuso un punto de inflexión en su vida, siendo la reconciliación con Bosé uno de los mayores hitos del año. Tras conocer la noticia, el cantante se preocupó por la salud del que un día fue el hombre de su vida. «Esta noticia fue un golpe muy fuerte para Miguel. Aunque ya llevan seis años separados y han estado en problemas legales, Miguel considera a Nacho como el amor de su vida. Imagínate, 26 años juntos. Tanto le impactaron las palabras a Miguel, que de inmediato mandó a sus dos hijos a España para que estuvieran unos días con Nacho y le inyectaran ganas de vivir», confesó un amigo de la pareja para la revista mexicana TV Notas.

Ahora, recuperado y con más ganas de vivir que nunca, Nacho Palau está preparado para sentarse en un plató de televisión y desvelar cómo ha vivido este proceso tan duro. Un tratamiento en el que ha podido mirar a la vida con otros ojos y que le ha servido, también, para tender puentes con el hombre que un día le robó el corazón.